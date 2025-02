Pokémon TCG Pocket: Alte Decks mit neuen Karten aufwerten

Mit dem neuesten Set in Pokémon TCG Pocket müssen alte Decks nicht direkt ersetzt werden. Spieler können ihre bestehenden Decks mit ein paar strategisch ausgewählten Karten aufwerten und so mit den aktuellen Decks mithalten. Ein Beispiel zeigt, wie ein altbekanntes Deck mit den neuen Karten Pokémon-Kommunikation und Lucia erfolgreich im aktuellen Emblem-Event eingesetzt werden kann.

Ein neues Set in Pokémon TCG Pocket bedeutet nicht zwangsläufig, dass ihr eure alten Decks auf den Müll werfen müsst. Mit einigen Modifikationen mithalten sie auch mit den neusten Karten. Das aktuelle Set ist nun seit zwei Wochen draußen. Einige Glückspilze dürften bestimmt schon die wichtigsten Karten daraus gezogen haben, während andere noch auf die verflixten, seltenen ex-Pokémon hoffen.

Solltet ihr zur zweiten Variante gehören, müsst ihr nicht aufs Duellieren verzichten: Ihr könnt eure alten Meta-Decks mit einigen Karten auffrischen und damit mit den aktuellen Decks mehr als gut mithalten. Ein Beispiel wollen wir mit euch teilen. Der Redditor IHeartLife hat eine Liste eines altbekannten Decks geteilt, mit dessen Hilfe der User in 28 Duellen im aktuellen Emblem-Event auf eine Gewinn-Rate von 70 Prozent gekommen ist. Beide helfen dem Deck, die mächtige Star-Karte Glurak-ex noch effizienter aufzubauen. Die Item-Karte Pokémon-Kommunikation sorgt dafür, dass ihr noch schneller an eure gewünschten Taschenmonster kommt. Damit seid ihr in Verbindung mit der Karte Pokéball weniger vom Glück abhängig, um die richtigen Karten zu ziehen. Im Idealfall zieht der Pokéball eure Glumandas sowie eure Lavados-ex, während die Pokémon-Kommunikation Glutexo und Glurak-ex in eure Hand holt. Lucia ist hingegen eine große Hilfe für euer Energie-Management. Das energiehungrige Glurak-ex ist vor allem auf die guten Münzwürfe eures Lavados-ex angewiesen. Lucia schafft Aushilfe, indem sie beispielsweise bei einem Wechsel eine überschüssige Energie von Lavados-ex zu Glurak-ex in der aktiven Position überträgt. Manchmal ist dieses zusätzliche Tempo der entscheidende Faktor für einen Sieg. Die beiden neuen Karten rechtfertigen das Entfernen älterer Exemplare wie etwa Giovanni oder einer zusätzlichen Sabrina. Die 200 Schadenspunkte, die Glurak-ex mit einem Angriff für vier Feuer-Energien raushaut, brauchen den zusätzlichen Boost in der Regel ohnehin nicht und hauen die meisten Pokémon mit einem Schlag aus dem Spiel. Wenn ein neues Karten-Set in Pokémon TCG Pocket erscheint, müsst ihr also nicht zwangsläufig eure alten Decks löschen, um mit den trendigen, neuen Karten mitzuhalten. Manchmal genügt es, sie lediglich ein wenig aufzufrischen





