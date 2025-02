Pokémon TCG Pocket: Die gruselige Wahrheit hinter der niedlichen Driftlon-Karte

Eine Pokémon-Karte mit scheinbar harmlosem Design verbirgt eine erschreckende Horror-Story. Die Karte zeigt die Perspektive eines Kindes, das von einem Driftlon-Pokémon auserwählt wird.

Pokémon TCG Pocket: Diese niedliche Karte sieht im Spiel zwar harmlos aus, erzählt aber eigentlich eine Horror -Story. Das stimmt allerdings auch für ein ziemlich gruseliges Pokémon, das äußerlich zwar ziemlich süß aussieht, aber ein dunkles Geheimnis verbirgt. Die Karte , um die es geht, zeigt nämlich ein bevorstehendes Verbrechen.Im Subreddit von Pokémon TCG Pocket hat der User mit dem Namen shinyflygontrainer in einem Post auf ein ganz bestimmtes Karte n-Design aufmerksam gemacht.

Es geht dabei um die Karte 'Driftlon (Kollision von Raum und Zeit, Nummer 165)'.An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Falsch! Was hier zu sehen ist, ist gar nicht nett und süß. Man versteht es aber nur, wenn man auch die Driftlon ist ein recht unscheinbares Pokémon mit den Typen Geist und Flug aus der vierten Generation. Das kleine Wesen sieht aus wie ein Luftballon, mit einem Gesicht, einer kleinen Haube auf dem Kopf und zwei Schnüren, an deren Enden je ein gelbes Herz befestigt ist. Das einladende Aussehen ist dabei in erster Linie dafür da, um kleine Kinder anzulocken. Wenn diese nach den Schnüren greifen, Mit jeder Seele wächst das Pokémon ein kleines bisschen. Die angesprochene Karte zeigt also gewissermaßen die Perspektive eines kleinen Kindes, das von einem Driftlon auserwählt wurde und, wenn es leicht genug ist, kurz darauf verloren geht.Kinder, die zu schwer sind, haben allerdings 'Glück'. In diesem Fall ist dann meistens das Driftlon der leidtragende und wird tatsächlich wie ein Ballon hinterhergezogen





