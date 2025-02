Pokémon TCG Pocket: Massiver Auflauf mit Unlicht-Pokémon

Ein neues Event in Pokémon TCG Pocket wird Unlicht-Pokémon in den Vordergrund stellen. Spieler haben die Chance, Karten wie Snibunna-ex, Sniebel und Darkrai zu erhalten.

Unlicht-Pokémon -Karten sind im Moment sehr gefragt im Pokémon TCG Pocket. Sollten Sie Ihre Sammlung erweitern wollen, sollten Sie ein kommendes Event im Blick behalten. Laut Dataminer-Informationen soll am 21. Februar ein neuer „Massiver Auflauf“ in Pokémon TCG Pocket starten, der Unlicht-Pokémon in den Mittelpunkt stellt. Im Rahmen dieses Event s haben Sie gute Chancen, sich zumindest Snibunna-ex und seine Vor-Entwicklung Sniebel zu sichern.

Snibunna-ex soll im Event als eine der Optionen bei speziellen Wunderwahlen erscheinen, die von Zeit zu Zeit verfügbar sind. Andere Karten in dieser Wunderwahl sollen unter anderem Darkrai, Smogmog, Skuntank und Kryppuk sein. Darüber hinaus gibt es Bonus-Picks, in denen neben Items auch Kramshef, Magnayen, Skuntank, Kryppuk oder Sniebel, Fiffyen, Kramurx, Skunkapuh, Glibunkel und Smogon erhalten werden können. Welche der Karten Sie letztendlich ziehen, ist natürlich wie immer Glückssache. Zusätzlich soll es im Event die Möglichkeit geben, einen besonderen Flair für Snibunna-ex zu erhalten sowie verschiedene Aufgaben zu lösen, die weitere Belohnungen bringen.Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei diesen Informationen noch um ein Datamining handelt. Ob das Event tatsächlich in dieser Form startet, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit zeigten sich Leaks dieser Quelle aber als verlässlich. Generell sind Unlicht-Karten zurzeit interessant, da man Darkrai-ex gut mit ihnen kombinieren kann. Snibunna-ex ist in dieser Sammlung natürlich die spannendste Karte, auf die man hoffen kann. Das Pokémon zeichnet sich durch niedrige Energiekosten aus, das schnell viel Schaden anrichten kann – insbesondere, wenn der Gegner schon Schaden gezogen hat. Dann teilt es nämlich noch mehr aus. Um Snibunna zu bekommen, braucht man aber Sniebel. Wer das noch nicht hat, hat im Event ebenfalls die Möglichkeit, über den Bonus-Pick heranzukommen und auch Kryppuk sollte man nicht unterschätzen. Das sieht mit 10 Schaden pro Attacke nicht nach viel aus, aber diese 10 werden auf alle Pokémon des Gegners im Spiel angewendet. Je nach Spielverlauf kann das eine ziemlich fiese Überraschung sein, wenn eure Gegner ihre Pokémon mit wenig Gesundheit gerade noch auf die Bank gerettet haben. Auch Smogmog hat seinen Platz in manchen Decks, die sich um Vergiftung drehen. Es ist also ebenfalls interessant. Welches Deck spielen Sie? Für welche der Karten hätten Sie am meisten Verwendung? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Pokémon TCG Pocket Unlicht-Pokémon Snibunna-Ex Sniebel Darkrai Event Wunderwahlen Bonus-Picks

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pokémon TCG Pocket bekommt neue Boosterpacks und Pokémon-AusrüstungenPokémon Trading Card Game Pocket wird am 30. Januar mit der A2-Erweiterung 'Kollision von Raum und Zeit' erweitert und bringt zwei neue Boosterpacks zu den legendären Pokémon Dialga und Palkia mit. Neu im Spiel sind die Pokémon-Ausrüstungen, die den bekannten Kartentyp aus dem physischen Sammelkartenspiel übernehmen. Spieler können diese an ihre Pokémon anlegen und so verschiedene Effekte auslösen. Die Pokémon-Ausrüstungen bieten neue Strategien und könnten die Meta des Spiels deutlich verändern. Die A2-Erweiterung bringt zudem eine neue Seltenheitsstufe in das Spiel.

Weiterlesen »

Pokémon TCG Pocket: Neue Boosterpacks und Pokémon-Ausrüstung!Pokémon TCG Pocket erhält mit der Erweiterung 'Kollision von Raum und Zeit' am 30. Januar zwei neue Boosterpacks zu den legendären Pokémon Dialga und Palkia. Die Erweiterung bringt nicht nur neue Karten, sondern auch einen neuen Kartentyp namens Pokémon-Ausrüstung, der den Spielmechanik neue Dimensionen verleiht. Diese Items können an Pokémon angelegt werden und verschiedene Effekte erzeugen. Die neue Erweiterung verspricht neue Strategien und ein aufregendes Spielerlebnis.

Weiterlesen »

Spieler in Pokémon TCG Pocket geben neues Event auf, bevor es überhaupt begonnen hatIn Pokémon TCG Pocket kehrt das PvP-Event zurück, bei dem ihr mehrere Siege hintereinander erringen müsst.

Weiterlesen »

Pokémon TCG Pocket: Neues Update bringt Tauschfunktion und neue BoosterpacksDas neue Update für Pokémon TCG Pocket bringt eine Tauschfunktion, neue Boosterpacks mit Palkia und Dialga, sowie Anpassungen an Attackennamen und die Wunderwahl. Es werden auch neue Fokus-Sammlungen und Stufenkämpfe hinzugefügt.

Weiterlesen »

Pokémon TCG Pocket: Neues Event schenkt euch laut Datamining bald garantiert seltene ex-KartenFür Pokémon Sammelkartenspiel Pocket soll ein neues Event anstehen, bei dem ihr garantiert Karten mit mindestens vier Diamanten bekommt.

Weiterlesen »

Pokémon TCG Pocket verteilt Gratis-Booster mit seltener KartenPokémon TCG Pocket veranstaltet ein Event, bei dem Spielern drei Booster-Packs gratis zur Verfügung stehen. Diese Booster enthalten garantiert eine seltene Karte (ex-, Full-Art- oder Immersive) in jedem Pack.

Weiterlesen »