Pokémon TCG Pocket: Neue Ausrüstungsgegenstände im Wunderwahl-Event

Das Pokémon TCG Pocket-Wunderwahl-Event enthüllt drei neue Ausrüstungsgegenstände, die es möglicherweise bald ins Spiel geben könnte. Die Gegenstände sind bereits in den Pokémon-Spielen bekannt und könnten im neuen Mini-Set A2a hinzugefügt werden. Die Gegenstände bieten unterschiedliche Vorteile, von der Abwehr eines einzigen Treffers bis hin zum Aussetzen des gegnerischen Pokémon für eine Runde.

Pokémon TCG Pocket- Wunderwahl-Event enthüllt neue Ausrüstungsgegenstände - Diese 3 Karten könnten bald im Spiel erscheinen.\Hast du schon alle wichtigen Karten aus der neuen Erweiterung „Kollision von Raum und Zeit“ gezogen? Das A2-Set ist aus Zurecht; denn bereits Ende Februar soll das nächste Mini-Set im Stil von „Mysteriöse Insel“ erscheinen und noch mehr sammelbare Karten ins Spiel bringen. Darunter könnten sich drei bestimmte Ausrüstungsgegenstände befinden.

In diesem Event könnt ihr besondere Karten, Wunder-Sanduhren sowie Event-Shop-Tickets ergattern. Letztere könnt ihr im Event-Shop aktuell für Hintergründe und Cover ausgeben, die auf dem Reddit-Beitrag zu sehen sind. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr neben den niedlichen Panflam-Zeichnungen Ausrüstungsgegenstände aus den Pokémon-Spielen erkennen.\Bis jetzt sind die drei Items noch keine Karten im Spiel. Tatsächlich wäre es jedoch denkbar, dass sie im kommenden Mini-Set A2a dazustoßen. Eines davon ist das Item **„Schutzausrüstung“**, das das ausgerüstete Pokémon vor einem einzigen Treffer schützt. Dafür wird das Item nach einmaligem Einsatz auch wieder abgelegt. Ein weiteres Item ist **„Kochzutat“**, die im Gegensatz zu den beiden anderen Gegenständen weniger Verwendung findet. Als Kochzutat für Knurspe in den Spielen hat sie lediglich die zusätzliche Funktion, wilde Pokémon im Kampf zu verlangsamen. Eine mögliche Umwandlung für TCG Pocket könnte unserer Idee nach sein, dass das gegnerische Pokémon bei einem Angriff auf ein ausgerüstetes Pokémon eine Runde aussetzen müsste. Das dritte Item ist **„Ausrüstung“**, die es dem Pokémon ermöglicht, einen Angriff zu parieren. \Ob die drei Gegenstände es als Karten wirklich ins Mobile-Game schaffen, muss sich noch herausstellen.





Pokémon TCG Pocket Wunderwahl-Event Ausrüstungsgegenstände Neue Karten Kollision Von Raum Und Zeit

