Polanski bleibt Trainer: Gladbach-Chef Schröder will Umstellung auf Viererkette

Der Trainerstab von Eugen Polanski wird komplett auf den Kopf gestellt. Polanski muss seine Angsthasen-Ausrichtung korrigieren und sein Team soll mutiger, offensiver und stabiler auftreten.

Dass Eugen Polanski (40) nach einem Scheiß-Jahr Gladbach -Trainer bleiben darf, stand lange auf der Kippe. Erst am vergangenen Mittwoch, also elf Tage nach dem fulminanten letzten Saisonspiel gegen Hoffenheim (4:0) hob Sport chef Rouven Schröder (50) den Daumen: Wir machen mit Eugen weiter.

Er ist ein junger Bundesliga-Trainer, der Selbstkritik gezeigt hat. Wir sind überzeugt von ihm - aber es wird kein Weiter so geben! Gravierendste Änderung: Rund um Polanski wird der Trainerstab komplett auf den Kopf gestellt. Und der Trainer muss seine Angsthasen-Ausrichtung der letzten Monate korrigieren, sein Team soll mutiger, offensiver und stabiler auftreten.

Und dann schaffte Schröder in einem Nebensatz auch noch kurzerhand das Polanski-System mit Fünferkette und zwei Abräumen davor ab! Als der Manager gefragt wurde, für welche Ausrichtung die bisherigen Transfers stehen und wo der Kader noch Baustellen hat, antwortete er: Es kann sich jeder ein 4-2-3-1-System auf einen Zettel malen und sehen, wo wir doppelt besetzt sind oder wo noch etwas fehlt.

Auch nach dem Sieg über Hoffenheim hatte Schröder bereits ausdrücklich die Umstellung auf Viererkette gelobt: Wir hatten mit Philipp Sander einen Mann mehr im Mittelfeld, konnten höher pressen, mehr Druck machen, das hat uns gutgetan. Ein Ergebnis der Saison-Analyse war also ganz offenbar: Polanski muss sein System mit nur drei Offensivspielern einmotten.

Stattdessen werden das 4-2-3-1-System mit einem klaren Zehner und zwei offensiven Flügelspielern oder auch ein 4-3-3 mit einem Sechser und zwei Achtern im Mittelfeld das Gerüst für die neue Saison bilden. Polanski sagte dazu aber bereits auf BILD-Anfrage: Ob wir offensiv oder defensiv spielen, hat nicht nur mit dem System zu tun. Es geht generell um das Pressingverhalten, das Nachrücken, die Laufbereitschaft in die Tiefe. Und während der Spiele verschwimmen die Systeme sowieso immer mal wieder





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