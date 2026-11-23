In der kommenden Woche sorgt polare Kaltluft für drastisch sinKende Temperaturen in Deutschland. Während in den Alpen und Mittelgebirgen lokale Minusgrade von bis zu zehn Grad erwartet werden, sinkt die Schneefallgrenze auch in tiefer gelegene Regionen, was zu Schneefall ebenfalls im Flachland führen kann. Besonders Donnerstag bringt feuchte Luft aus Italien, die regional bis in tiefe Lagen Schnee bringen kann. Die Kombination aus Frost und Feuchtigkeit warnt vor rutschigen Straßen und Glatteisgefahr.

Kalter Wind aus dem Norden erreicht Deutschland

Die Winter monate nehmen in dieser Woche einen deutlich kühleren Verlauf, da polare Kaltluftmassen nach Mitteleuropa vorstoßen. Meteorologen warnen vor einem spürbaren Temperatursturz , der dazu führen wird, dass alltägliche Winter sachen wie Mützen, Schals und Eiskratzer unverzüglich genutzt werden müssen. Die Wetter lage verändert sich innerhalb weniger Tage drastisch, wobei die thermischen Werte insbesondere in den Nachtstunden erheblich absinken. Experten betonen, dass die aktuelle Wetter entwicklung durch eine stabile Hochdrucklage begünstigt wird, die den Zustrom der kalten Luft aus nordöstlichen Richtungen fördert. dies führt in vielen Landesteilen zu einer raschen Abkühlung der Luftschichten in Bodennähe.

Besonders betroffen von den extremen Temperaturen sind Regionen, in denen bereits eine Schneedecke liegt. In den Alpentälern, im Bayerischen Wald, im Erzgebirge sowie im Thüringer Wald können nachts Temperaturen von bis zu zehn Grad unter null Grad gemessen werden. Diese starken Minuswerte entstehen vor allem bei klaren Himmeln und windstillen Bedingungen, da die bodennahe Luft hierdurch besonders effizient auskühlt. Über schneebedeckten Flächen verstärkt sich dieser Effekt noch,da Schnee eine hohe Rückstrahlkraft besitzt und die Wärmeableitung begünstigt. Im Gegensatz dazu bleibt es in den Küstenregionen und im Flachland zwar genauso kühl, doch die Extremwerte bleiben dort meist aus, sodass nur leichter Frost zu erwarten ist.

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Schneefallgrenze sinkt in Richtung tiefer Lagen

Neben den tiefen Temperaturen ist die Dynamik der Schneefallgrenze ein zentrales Thema der aktuellen Wettervorhersage. In den kommenden Tagen wird ein signifikanter Rückgang der Höhenlage erwartet, in der noch Regen fällt und wo stattdessen Schnee niedergeht. zu Wochenbeginn liegt diese Grenze noch zwischen vierhundert und sechshundert Metern über dem Meeresspiegel. Mit fortschreitender Woche sinkt sie jedoch kontinuierlich ab, was bedeutet, das selbst in niedriger gelegenen Gebieten mit Niederschlag in fester Form gerechnet werden muss. Besonders in den östlichen Landesteilen und an den Alpen können die Flocken zeitweise sogar bis in das Flachland reichen, was die Verkehrslage vorübergehend erschweren wird.

Am Donnerstag steht ein besonderer Wetterumschwung an, der durch eine Tiefdruckzone aus dem Süden Italiens ausgelöst wird. Diese führt feuchte Luftmassen über die bereits vorhandene Kaltluft, was in Kombination mit der instabilen Schichtung zu regionalen Schneefällen bis in tiefe Lagen führen kann. Bayern, Thüringen und Sachsen gehören dabei zu den Gebieten, die am stärksten betroffen sein könnten. Die Kombination aus feuchter Luft und starker Abkühlung schafft ideale Bedingungen für winterlichen Niederschlag, der auch in Regionen fallen kann, die bisher nur mit Regen oder Graupel zu tun hatten. Meteorologen weisen darauf hin,dass die genauen Verteilungen von Schneemenge und Intensität von der genauen Zugbahn des Tiefs abhängen und sich daher noch kurzfristig modifizieren können.

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Tägliche Temperaturverläufe und Warnungen vor Glatteis

Der Wochenverlauf zeigt eine klare Trennung zwischen tagsüber und nachts. Während die Höchstwerte tagsüber meist nur zwischen null und fünf Grad liegen, fallen die Temperaturen nachts schnell in den negativen Bereich. an der Nordsee sind noch Höchstwerte von bis zu sieben Grad möglich,doch im Landesinneren und im Gebirge liegt das Thermometer oft unter null Grad. Die Nächte werden verbreitet frostig, mit typischen Werten zwischen null und minus fünf Grad. In den zuvor genannten kalten Regionen wie dem Erzgebirge oder dem Thüringer Wald ist jedoch mit Extremwerten zu rechnen, die die Verkehrssicherheit gefährden. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits vor rutschigen Straßenbedingungen gewarnt, da sich bei diesen Temperaturen Tauwasser rasch wieder gefrieren kann.

Die Gefahr von Glatteis und Reif steigt besonders in den frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturen ihren täglichen Tiefststand erreichen. Auf Landstraßen und im ländlichen Raum,wo die Straßenbeleuchtung fehlt oder die Sonneneinstrahlung schwach ist, bilden sich schnell gLatte Fahrbahnoberflächen. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sind aufgefordert, besonders vorsichtig zu sein und die Winterreifenpflicht zu beachten. Auch Fußgänger müssen mit vereisten Gehwegen rechnen, insbesondere auf Brücken und in Schattenlagen. die meteorologischen Institute empfehlen, die täglichen Wetterberichte genau zu verfolgen,da sich die Bedingungen von Region zu Region erheblich unterscheiden können und lokale Warnungen vor glatter Straße oder Schneefall prioritär behandelt werden müssen.