Polaris Renewable Energy Inc. ändert Datum und Uhrzeit der Jahreshauptversammlung

Polaris Renewable Energy Inc. gab heute bekannt, dass die Jahreshauptversammlung aufgrund eines noch nicht erreichten Quorums auf den 26. Juni 2026 verschoben wurde. Die Versammlung wird wie zuvor angekündigt im virtuellen Format stattfinden.

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. gab heute bekannt, dass seine Jahreshauptversammlung (die Versammlung), die ursprünglich für den 18.

Juni 2026 um 9:00 Uhr (Ortszeit Toronto) angesetzt war, verschoben wurde. Die Versammlung findet nun wie folgt statt: Datum: 26. Juni 2026 Uhrzeit: 9:00 Uhr (Ortszeit Toronto) Format: Ausschließlich virtuelle Versammlung Webcast: https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1923 Passwort: polaris2026 Die Versammlung wird wie zuvor angekündigt im virtuellen Format stattfinden, und die Aktionäre können weiterhin über die virtuelle Versammlungsplattform von TSX Trust online teilnehmen und abstimmen.

Grund für die Verschiebung Die Verschiebung erfolgt, da das erforderliche Quorum von 50,1 % der abstimmenden Aktionäre zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht wurde. Wir bitten Aktionäre, die ihre Stimmen noch nicht abgegeben haben, dies bis zum 25. Juni um 9 Uhr zu tun. Unterlagen zur Versammlung und Tagesordnung Die Tagesordnung der Versammlung bleibt unverändert.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, den Konzernabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie den dazugehörigen Bericht der Wirtschaftsprüfer entgegenzunehmen. Die Aktionäre werden außerdem ersucht, über folgende Angelegenheiten abzustimmen: Das den Aktionären zuvor zugestellte Informationsschreiben des Unternehmens vom 15. Mai 2026 enthält detaillierte Informationen zur Versammlung und zu den dort zu behandelnden Angelegenheiten.

Abstimmung und Stimmrechtsvertretung Aktionäre, die am 29. April 2026 im Aktienregister eingetragen sind, behalten ihr Recht, auf der Versammlung und einer etwaigen Vertagung abzustimmen. Zuvor ordnungsgemäß eingereichte Vollmachten behalten ihre Gültigkeit für die vertagte Versammlung, sofern sie nicht ordnungsgemäß widerrufen werden. Aktionäre, die noch nicht abgestimmt haben, werden gebeten, dies gemäß den Anweisungen im Informationsschreiben zu tun.

Die Frist für die Einreichung von Vollmachten wird auf 24 Stunden (ohne Wochenenden und Feiertage) vor Beginn der vertagten Versammlung verlängert. Weitere Informationen Elektronische Kopien des Informationsschreibens und der zugehörigen Versammlungsunterlagen sind im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter https://polarisrei.com verfügbar. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Corporate Secretary des Unternehmens unter mailto:info@polarisrei.com oder an die TSX Trust Company unter 1-888-433-6443.

Über Polaris Renewable Energy Inc. Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet. Zum Portfolio des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Onshore-Windpark (~26 MW)





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Polaris Renewable Energy Inc. Jahreshauptversammlung Verschiebung Virtuelle Versammlung

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