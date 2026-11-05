Polaris Renewable Energy: Q3 2026 Ergebnisse und Wachstumsstrategie

Polaris Renewable Energy meldet stabile Umsätze trotz sinkender Erzeugung. CEO Marc Murnaghan betont starke Cashflows und Fortschritte bei Mexiko-Projekten.

Polaris Renewable Energy Inc. hat am 5. November 2026 in Toronto die Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2026 veröffentlicht. Das börsennotierte Unternehmen mit dem Tickersymbol TSX: PIF dokumentiert dabei eine komplexe Lage, in der sich rückläufige Strommengen teilweise durch höhere Erlöse ausgleichen lassen. Die offizielle Mitteilung erfolgt parallel zur Veröffentlichung der konsolidierten Abschlüsse und des Lageberichts auf den Plattformen SEDAR+ und der Unternehmenswebsite.

Erzeugungsdaten und geografische Verteilung

In den drei Monaten bis zum 30. September 2026 belief sich die konsolidierte Energieerzeugung von Polaris Renewable Energy auf insgesamt 175.791 MWh. Dieser Wert entspricht einem Rückgang von 5.445 MWh oder 3,0 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres 2025, als noch 181.235 MWh erzeugt wurden. Die Produktionsentwicklung variiert stark je nach Standort und klimatischen Bedingungen in den jeweiligen Märkten.

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In Nicaragua entsprach die Erzeugung den Erwartungen für das Quartal, obwohl die Gesamtproduktion seit Jahresbeginn weiterhin durch umfangreiche Wartungsarbeiten zu Beginn des Jahres beeinträchtigt war. Diese planbaren Unterbrechungen haben die langfristige Zuverlässigkeit der Anlagen nicht gefährdet, sondern dienen der Optimierung der Betriebsfähigkeit über einen längeren Zeitraum.

Puerto Rico verzeichnete ein außergewöhnlich starkes Quartal und glich damit teilweise die geringere Wasserkraftproduktion in Peru und Ecuador aus. In diesen südamerikanischen Ländern wurden die hydrologischen Bedingungen durch das Wetterphänomen El Niño negativ beeinflusst. Dies steht im Kontrast zum Jahr 2025, in dem die Wasserverfügbarkeit dort außergewöhnlich günstig gewesen war und die Produktion entsprechend hoch ausfiel.

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In der Dominikanischen Republik verbesserten sich die Netzbeschränkungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026 deutlich, blieben jedoch auf einem hohen Niveau. Im Quartalsdurchschnitt lagen diese Beschränkungen bei durchschnittlich 18 %, verglichen mit etwa 7 % in den Vorjahren. Diese operativen Herausforderungen im Netzmanagement wirken sich direkt auf die verfügbare Einspeisekapazität aus und erfordern kontinuierliche Anpassungen im Betrieb.

Neunmonatsbilanz und finanzielle Stabilität

Betrachtet man den längeren Zeitraum von neun Monaten bis zum 30. September 2026, so belief sich die konsolidierte Stromerzeugung auf insgesamt 580.238 MWh. Demgegenüber standen im Vorjahreszeitraum 613.524 MWh, was einem Gesamtrückgang von 33.286 MWh oder 5,4 % entspricht. Trotz dieser mengenmäßigen Einbußen zeigt das Unternehmen eine bemerkenswerte Resilienz in der Wertschöpfung.

Insgesamt trägt das geografisch und technologisch diversifizierte Portfolio des Unternehmens weiterhin dazu bei, die Auswirkungen lokaler Schwankungen bei den Ressourcen und operativer Ereignisse an einzelnen Anlagen abzufedern. Diese Diversifizierung ist ein zentrales Element der Risikosteuerung von Polaris Renewable Energy und schützt vor Abhängigkeiten von einzelnen Standorten oder Technologien.

Trotz der geringeren Stromerzeugung blieben die Quartalsumsätze mit 19,0 Mio. US-Dollar weitgehend auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Dieser Erfolg ist gestützt durch einen günstigen Erzeugungsmix und höhere vertraglich vereinbarte Strompreise in bestimmten Märkten. Die Preisdynamik kompensiert somit die Volumenverluste effektiv und sichert die Umsatzbasis.

Das Unternehmen erzielte weiterhin positive operative Cashflows in Höhe von insgesamt 12,1 Mio. US-Dollar für das Quartal und 27,2 Mio. US-Dollar seit Jahresbeginn. Diese Kennzahlen untermauern die zugrunde liegende Cashflow-Generierungskapazität des operativen Portfolios und belegen die wirtschaftliche Tragfähigkeit der bestehenden Infrastruktur auch unter erschwerten Produktionsbedingungen.

Führungsperspektiven und strategische Ausrichtung

Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy, betonte die Stärke des diversifizierten Portfolios in seiner Stellungnahme. Er erklärte, dass der Umsatz trotz einer geringeren konsolidierten Stromerzeugung stabil geblieben sei. Als Treiber nannte er die starke Windleistung in Puerto Rico und die anhaltend soliden Beiträge der im operativen Betrieb befindlichen Anlagen.

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Murnaghan wies darauf hin, dass die Produktion seit Jahresbeginn zwar durch Schwankungen bei den Ressourcen, geplante größere Wartungsarbeiten und Herausforderungen im operativen Betrieb in bestimmten Märkten beeinträchtigt wurde. Dennoch haben sich die Einspeisebeschränkungen in der Dominikanischen Republik im Laufe des Quartals abgeschwächt. Sein Portfolio erwirtschaftete weiterhin solide operative Cashflows, was die fundamentale Gesundheit des Geschäftsmodells bestätigt.

Wichtig sei, dass das Unternehmen bei seiner Wachstumsstrategie erhebliche Fortschritte erzielt habe. Konkret wurde die Übernahme von drei Solar- und Batteriespeicherprojekten in Mexiko abgeschlossen. Zudem wurden die vertraglichen Rahmenbedingungen mit der Comisión Federal de Electricidad (CFE) vorangetrieben. Parallel dazu wurden die Entwicklungsaktivitäten an einem weiteren Batteriespeicherprojekt in Puerto Rico fortgesetzt.

Zukünftige Projekte und Entwicklungspotenzial

Diese Initiativen sollen die nächste Wachstumsphase von Polaris Renewable Energy unterstützen und das bestehende operative Geschäft ergänzen. Das aktuelle Portfolio umfasst ein geothermisches Kraftwerk mit einer Kapazität von rund 82 MW, vier Laufwasserkraftwerke mit circa 39 MW, drei Solarprojekte (Photovoltaik) mit etwa 35 MW und einen Onshore-Windpark mit rund 26 MW.

Zum Entwicklungsportfolio zählen außerdem drei Projekte in Mexiko. Diese verfügen über eine Solarstromerzeugungskapazität von ca. 250 MWdc und eine Batterie-Energiespeicherkapazität von 61,6 MW bzw. 192,0 MWh. Diese Zahlen verdeutlichen das signifikante Skalierungspotenzial, das das Unternehmen in Nordamerika erschließen möchte.

Diese mexikanischen Projekte befinden sich derzeit in der Planungsphase und steuern aktiv auf den Abschluss der Finanzierungsverträge (Financial Close) zu. Der Erfolg dieses Prozesses wird entscheidend sein für die zukünftige Marktpositionierung von Polaris Renewable Energy Inc. als führender Anbieter erneuerbarer Energien in Lateinamerika und der Karibik.