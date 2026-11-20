Die polnische Regierung prüft die Aktivierung von Artikel 4 des NATO-Vertrags. Dies folgt auf Einschläge russischer Marschflugkörper auf polnischem Boden.

Die polnische Regierung erwägt derzeit die formale Aktivierung von Artikel 4 des NATO-Vertrags. Dieses Gesuch wurde ausgelöst, nachdem mehrere russische Geschosse auf polnisches Staatsgebiet eingeschlagen sind. Als direkter Auslöser dieser diplomatischen und militärischen Reaktion gelten die Einschläge zweier Marschflugkörper sowie eines dritten, vermutlich unbemannten Luftfahrzeugs. Die Regierung in Warschau sieht in diesen Vorfällen eine gezielte Provokation durch die russische Seite. Premierminister Donald Tusk hat die Lage eindeutig als vorsätzliche russische Aktion eingestuft. Die polnischen Sicherheitsbehörden sind seitdem mit der Sicherung der Trümmerfelder an den betroffenen Standorten befasst.

Sicherstellung der Trümmer und Waffenanalyse

Die polnischen Behörden haben die Trümmer der eingeschlagenen Objekte an drei spezifischen Orten sichergestellt. Diese Fundorte liegen in den Dörfern Mołodycz, Rudnik nad Sanem und Nowy Lipowiec. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hat Angaben zur Natur der eingesetzten Waffen gemacht. Ihm zufolge handelt es sich bei einem der sichergestellten Objekte sehr wahrscheinlich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ Kh-101. Bei einem zweiten Geschoss soll es sich ebenfalls um einen Marschflugkörper gehandelt haben. Das dritte Objekt wurde als eine Drohne mit Strahlantrieb identifiziert. Diese detaillierte Analyse der Fragmente dient der genauen Zuordnung der Waffentypen und der Bestätigung der russischen Herkunft.

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Diplomatische Rufe und internationale Reaktionen

Donald Tusk hat erklärt, dass alle Indizien auf eine vorsätzliche russische Provokation hindeuten. Diese Einschätzung teilt er mit seinen ausländischen Partnern, einschließlich des NATO-Generalsekretärs. Aufgrund dieser Lage verlangt Polen von seinen Verbündeten mehr militärischen Schutz. Die Aktivierung von Artikel 4 würde es Polen ermöglichen, offizielle Beratungen mit allen NATO-Mitgliedsstaaten zu fordern. Ziel ist es, die Unterstützung beim Schutz der Ostflanke der Allianz zu verstärken. US-Präsident Donald Trump kommentierte den Vorfall in der Nacht nach den Einschlägen. Auf Nachfrage von Fox News erklärte er, Wladimir Putin habe aus Versehen Drohnen und "ein paar kleine Raketen" auf Polen abgefeuert.

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Position der Bundesregierung und historische Einordnung

Die Bundesregierung rät der polnischen Regierung offenbar davon ab, Artikel 4 zu aktivieren. Eine konkrete Bitte um Aktivierung ist nach Informationen der Nachrichtenagentur BILD bisher nicht bei der Bundesregierung eingegangen. Die Begründung für die Zurückhaltung lautet, dass Artikel 4 nicht inflationär benutzt werden dürfe. Polen war bereits im Jahr 2022 zu den acht osteuropäischen NATO-Staaten gehörte, die diesen Artikel nach Beginn der russischen Vollinvasion aktivierten. Die Funktion von Artikel 4 unterscheidet sich grundlegend von Artikel 5. Bei Artikel 5 wird ein bewaffneter Angriff auf einen NATO-Staat als Angriff auf alle Mitglieder gewertet. Die Verbündeten sind dann verpflichtet, dem angegriffenen Staat beizustehen, wobei jedes Land selbst bestimmt, welche Maßnahmen es für erforderlich hält.