Polen erwägt strenge Flugverbotszonen an der Ukraine-Grenze und fordert Nato-Partner auf, russische Raketen abzuschießen, um Luftraumverletzungen zu verhindern.

Polen intensiviert den Schutz seines nationalen Luftraums nach einer Reihe schwerwiegender Verletzungen durch russische Flugkörper. Die polnische Regierung hat Pläne für eine neue Flugverbotszone an der Grenze zur Ukraine vorgestellt, die dem Militär mehr Handlungsspielraum bei der Abwehr möglicher Bedrohungen geben soll. Diese Sicherheitsmaßnahme kommt unmittelbar nach dem Vorfall am 22. November 2026, als ein russisches Flugobjekt auf einem Feld im Dorf Nowy Lipowiec im Osten Polen s abstürzte, wie ein mit einer Drohne aufgenommenes Bild zeigte.

Neue Flugverbotszone an der Grenze

Vize-Verteidigungsminister Cezary Tomczyk kündigte an, dass die begrenzte Zone in einem Abstand von gut einem Dutzend bis zu mehreren Dutzend Kilometern von der Grenze errichtet werden soll. Die neue Regelung ist vorgesehen, um möglichst schon Ende Dezember oder Anfang Januar in Kraft zu treten. Damit will Polen die bereits geltenden strengen Regeln verschärfen, die Flüge tagsüber bis zu einer Höhe von rund drei Kilometern beschränken und nachts mit wenigen Ausnahmen verbieten.

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Die Einführung dieser Zone zielt darauf ab, die Reaktionszeiten der polnischen Streitkräfte zu verbessern. Durch die Schaffung eines Puffers sollen Drohnen und andere unbemannte Luftfahrzeuge früher erkannt und identifiziert werden können, bevor sie tief in das Staatsgebiet eindringen. Dies soll Missverständnisse oder unbeabsichtigte Eskalationen durch fehlgeleitete projekte reduzieren.

Diplomatische Bemühungen in Brüssel

Warschau drängt seine Nato-Partner aktiv dazu, ähnliche Regelungen entlang der gesamten Ostflanke des Bündnisses einzuführen. Darüber hinaus äußerte Warschau den Vorschlag, russische Raketen bereits über der Ukraine abzuschießen, wenn diese auf Nato-Territorium zusteuern. Dieser Vorschlag wurde am Montag bei einem Treffen der Nato-Botschafter in Brüssel zur Sprache gebracht, wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichteten.

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Donald Tusk, der Ministerpräsident von Polen, hatte Moskau vergangene Woche eine gezielte Provokation vorgeworfen. Der Anlass war eine Verletzung des polnischen Luftraums durch Russland in der Nähe eines Gebiets, in dem Tausende internationale Soldaten gerade ein Militärmanöver durchführten. Tusk betonte, dass solche Aktionen keine akzeptable Normalität darstellen können.

Kontroverse innerhalb des Bündnisses

Der Vorschlag ist innerhalb der Allianz umstritten, da er eine Ausweitung der defensiven Maßnahmen der Nato auf ukrainisches Gebiet bedeuten würde. Ein solcher Schritt könnte die Verbündeten möglicherweise in eine direkte militärische Konfrontation mit Russland bringen. Einige Mitgliedstaaten unterstützen den polnischen Vorstoß, jedoch ist die Diskussion noch in einem frühen Stadium und eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen.

Voraussetzung für ein solches Vorgehen wäre, dass Kiew die Nato vor entsprechenden Bedrohungen warnt und dem Bündnis Zugang zum ukrainischen Luftraum gewährt. Zudem müsste ein solcher Schritt die einstimmige Zustimmung aller Bündnispartner erhalten, die derzeit nicht gegeben ist. Die Informanten unterstrichen, dass die Beratungen über die genauen militärischen Mittel noch nicht begonnen haben.

Reaktionen der Minister und Ausblick

Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz erklärte am Mittwoch im Radio, dass das Thema der Raketenabwehr nicht neu sei. Er sagte, dass er bei den Verbündeten eine größere Bereitschaft wahrnehme, über die Angelegenheit zu sprechen, eine konkrete Entschlossenheit zum Handeln gebe es jedoch bislang nicht. Die Diskussion dauert an, wie er betonte.

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Auch Außenminister Radosław Sikorski (63) positionierte sich klar im polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er erklärte, dass eine Rakete oder Drohne, die sich dem Luftraum nähert, bereits eine unmittelbare Bedrohung darstellt. Sikorski ist der Ansicht, dass der Abschuss einer Rakete über der Ukraine auf Bitte der Ukraine unter die Definition der Selbstverteidigung fallen würde. Polen sowie andere östliche Nato-Mitglieder waren wiederholt von Luftraumverletzungen durch Putins Raketen und Drohnen betroffen.