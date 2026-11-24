Wie bereitet sich das Land an der NATO-Ostflanke auf einen möglichen Angriff Russlands vor?

Polen rüstet auf. Wie bereitet sich das Land an der NATO-Ostflanke auf einen möglichen Angriff Russlands vor? Seit dem Krieg in der Ukraine ist die Bedrohung durch Russland im Osten Polens deutlich spürbar.

Luftalarm, Drohnen und Raketen verändern den Alltag der Menschen an der Grenze zur EU. Die Reportage zeigt, wie Polen in Verteidigung, Bunker und Zivilschutz investiert und warum das Land als wichtigster Schutzschild Europas gilt. Es geht um Militärunterricht an Schulen, die boomende Rüstungsindustrie und die Suwalki-Lücke zwischen Kaliningrad und Belarus. Was bedeutet Polens Aufrüstung für die Sicherheit von Deutschland, der EU und der NATO?

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Tausende Nordkoreaner haben in den vergangenen Jahren an der Seite russischer Soldaten im Krieg gegen die Ukraine gekämpft. Sie wurden vom Regime in Pjöngjang entsandt, das im Gegenzug Hightechwaffen und Devisen zum Ausbau des eigenen Atomprogramms erhielt. Jetzt gibt es vermehrt Hinweise darauf, dass Nordkoreaner auch in der russischen Industrie eingesetzt werden, weil dort immer mehr Fachkräfte fehlen. Bis zu 30.000 Nordkoreaner sollen in russischen Betrieben arbeiten, häufig bei der Produktion von Drohnen eingesetzt werden, aber auch in zivilen Betrieben.

Um UN-Sanktionen zu umgehen, erhalten die Nordkoreaner Studenten-Visa. Bis zu 90 Prozent des Einkommens der Arbeitskräfte wird vom Regime abgeschöpft, die Nordkoreaner werden von Sicherheitsdiensten überwacht und von der russischen Bevölkerung abgeschirmt. Die"Weltbilder" auf Spurensuche.

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"Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde" heißt es im Reitsport häufig. Doch auf der indonesischen Insel Sumbawa reiten die wenigsten einfach so zum Spaß. Sie tun das, weil es Geld bringt. Besonders Kinder können als Jockeys bei Galopprennen gut verdienen.

Sie sind leicht und damit schnell. Eine jahrhundertealte und gefährliche Tradition, bei der sich viele Kinder bereits schwer verletzt haben oder sogar gestorben sind. Doch in Indonesien ist eine Karriere als Jockey oft der einzige Weg aus der Armut. Und bei den Sicherheitsmaßnahmen schauen die Behörden nicht so genau hin.