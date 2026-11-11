Polen verweigert russischen Skispringern Visa für die Weltcup-Stationen in Zakopane und Wisla, trotz FIS-Entscheidung. Die Maßnahme verhindert deren Teilnahme an den internationalen Wettkämpfen.

In einer klaren Entscheidung hat das polnische Außenministerium am Mittwoch festgelegt, dass russische Skispringer keinen Visa für die Weltcup-Events in Zakopane und Wisla erhalten. Die Maßnahme betrifft sämtliche Athleten, die von der FIS unter neutraler Flagge zugelassen wurden.

Regelungen des FIS und die Einreisebeschränkung

Die Internationale Skiverband FIS hatte einigen russischen Athleten die Rückkehr in den Skisprung-Weltcup erlaubt, nachdem das Internationale Olympische Komitee eine Auflage für politische Botschaften erteilt hatte. Dabei sollen die Athleten sich strikt aus politischen Aktivitäten heraushalten. Die endgültige Einreiseentscheidung liegt jedoch jedoch beim jeweiligen Gastgeberland.

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Polen nutzt dieses Recht, um die Einreise von russischen Sportlern einzuschränken. Das Außenministerium betonte, dass Bürgern Russlands das Überqueren polnischer Grenzen nicht gestattet sei. Diese Regelung gilt auch für Sportveranstaltungen.

Reaktion russischer Springer und internationale Spannungen

Unter den zugelassenen russischen Athleten befindet sich Evgeniy Klimov, der 2022 öffentlich seine Unterstützung für den Krieg in der Ukraine zum Ausdruck brachte. Seine Teilnahme wäre ein Symbol der politischen Nähe zum Kreml. Die Entscheidung Polens verstärkt den internationalen Druck, sportliche und politische Aktivitäten zu trennen.

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Skandinavische Länder haben Trends beobachtet, die ebenfalls eine Visa-Verweigerung für russische Springer in Betracht ziehen. Die Rückmeldungen aus Dänemark und Norwegen deuten darauf hin, dass ähnliche Bestimmungen in Erwägung gezogen werden, bevor die Entscheidung final getroffen wird.

Auswirkungen auf die Weltcup-Folgen und zukünftige Veranstaltungen

Durch die Ablehnung der Visa bleiben die Weltcup-Stationen in Zakopane und Wisla ohne russische Teilnehmer. Dies wird die Zusammenstellung der Athletenlisten stark beeinflussen und die internationale Konkurrenzordnung verändern. Die FIS wird weitere Entscheidungen zu den kommenden Weltcups treffen, die eine klare Trennung zwischen sportlicher Neutralität und politischen Interessen fordern. Untersuchungen zufolge könnten bis Juli weitere Sportveranstaltungen vom polnischen Auswärtigen Dienst beeinflusst werden.

Schlussbetrachtung

Polen hat damit die erste klare Grenze gesetzt, um die Einreise russischer Skispringer zu verhindern. Die Entscheidung wirft Fragen darüber auf, wie politische Standpunkte in internationale Sportveranstaltungen einfließen. Beobachter erwarten, dass weitere Länder ähnliche Maßnahmen prüfen werden.