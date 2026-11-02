Polen: Tusk fordert Nawrocki auf, Verfassungsrichter zu bestätigen

Ministerpräsident Donald Tusk und Präsident Karol Nawrocki sind im Konflikt um das polnische Verfassungsgericht uneins. Die Ernennung neuer Richter verzögert sich durch politische Blockaden.

Polen s Ministerpräsident Donald Tusk hat den Staatschef Karol Nawrocki direkt aufgefordert, die vom Parlament ernannten neuen Verfassungsrichter zu bestätigen und deren Amtszeit beginnen zu lassen. Diese Forderung stellte Tusk am Montag öffentlich im Onlinedienst X, wobei er die rechtliche Grundlage der Entscheidung klar benannte. Er verwies explizit auf die Verfassung, die den Präsidenten zur Anerkennung der vom Sejm rechtmäßig gewählten Richter verpflichte, damit diese ihre Funktionen am Verfassungsgericht in Warschau aufnehmen können.

Rechtlicher Konflikt um die Richteramter

Tusk warf Nawrocki vor, absichtlich eine gewaltsame Konfrontation mit der Regierung zu suchen. Der Premierministernte warnte eindringlich, dass dieser politische Streit Polen sehr teuer zu stehen kommen könnte, sowohl finanziell als auch hinsichtlich des internationalen Ansehens. Der Konflikt eskalierte seit Freitagabend massiv, als Anhänger der nationalkonservativen Opposition den Sitz des Gerichts in Warschau stürmen und Polizeiabsperrungen durchbrechen versuchten. Präsident Nawrocki reagierte abrupt auf die Lage, indem er eine geplante Afrika-Reise abbrach, um sich selbst Zutritt zum Gerichtsgebäude zu verschaffen und die Situation zu beobachten.

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Hintergründe der seit 2015 schwelenden Krise

Der aktuelle Zusammenstoß ist nur der jüngste Auslöser in einem tiefgreifenden Machtkampf, der bereits seit 2015 um die Kontrolle und Besetzung des Gerichts schwelt. Kurz vor der Wahlniederlage im Jahr 2023 bestimmte die damalige Regierung unter Führung der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO) fünf neue Verfassungsrichter, von denen zwei jedoch vorzeitig ernannt wurden. Diese Maßnahme sollte sicherstellen, dass die PO Einfluss auf das höchste Justizorgan behält, bevor die Machtübergabe stattfand.

Nach dem Machtwechsel wies die nachfolgende Regierung der nationalkonservativen PiS-Partei alle von der PO verkündeten Ernennungen sofort zurück. Stattdessen wählte die PiS eigene, der Partei nahestehende Richter aus, was zu einem direkten Gegensatz führte. Diese Entwicklungen lösten einen intensiven Machtkampf zwischen der Europäischen Union in Brüssel und der polnischen Regierung in Warschau aus. Der Kern der Auseinandersetzung drehte sich dabei um die Frage, wessen Gesetzgebung Vorrang hat: das polnische nationale Recht oder die Rechtsordnung der EU.

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Aktuelle Situation nach dem Wahlsieg 2023

Die politische Landschaft änderte sich grundlegend, als 2023 ein Bündnis von Mitte-Parteien, angeführt von Donald Tusk, den Wahlsieg errang. Im März dieses Jahres nutzte das Parlament die neue Mehrheit, um acht neue Verfassungsrichter zu wählen. Diese Wahl stellte einen Versuch dar, die Justizstruktur wieder in Einklang mit den Vorgaben der demokratisch gewählten Exekutive zu bringen und die Blockaden zu lösen, die über Jahre die Funktionsfähigkeit des Staates beeinträchtigten.

Trotz der demokratischen Legitimation durch das Parlament verweigert Präsident Nawrocki bisher die Vereidigung dieser acht Richter. Nawrocki, der politisch der PiS nahesteht, sieht in der Verweigerung eine Möglichkeit, den Einfluss der neuen Mitte-Regierung zu begrenzen. Diese Haltung hat die Spannungen innerhalb der polnischen Staatsstruktur auf ein neues Niveau angehoben und die Erwartungen an eine schnelle Entschärfung der Krise enttäuscht.

Auswirkungen auf die polnische Staatsstruktur

Die anhaltende Blockade der Richterernennungen hat direkte Konsequenzen für die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Ohne bestätigte Richter kann das Verfassungsgericht seine volle Wirkung entfalten, was zu Unsicherheiten in der Rechtsanwendung führt. Die Opposition fordert weiterhin die sofortige Anerkennung der Wahlergebnisse, während Nawrocki auf eine Überprüfung der Legalität der Ernennungen pocht. Diese Positionierung vertieft die Gräben zwischen den politischen Lagern und erschwert jede konstruktive Dialogue zur Stabilisierung der Institutionen.

Internationale Beobachter warnen davor, dass eine weitere Eskalation nicht nur innenpolitische, sondern auch außenpolitische Kosten nach sich ziehen wird. Die EU hat in der Vergangenheit bereits Sanktionen und Druckmaßnahmen angedroht, falls Polen die Rechtsstaatlichkeit weiter aushöhlt. Die jetzige Situation erfordert daher einen pragmatischen Kompromiss, um die institutionelle Stabilität des Landes zu wahren und weitere Schäden für die Gesellschaft abzuwenden. Die nächsten Tage werden zeigen, ob Nawrocki seine Haltung ändert oder die Konfrontation weiterführt.