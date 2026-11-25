Warschau fordert von der Nato, russische Raketen abzuschießen, bevor sie polnisches Territorium erreichen. Nach Luftraumverletzungen eskaliert die Debatte über Bündnisverteidigung.

Die polnische Regierung hat ihren NATO -Verbündeten einen umstrittenen Vorschlag unterbreitet, der tief in die Strategie der westlichen Allianz eingreifen würde. Warschau möchte die Mitgliedstaaten dazu drängen, russische Raketen aktiv abzuschießen, bevor diese das polnische Staatsgebiet erreichen können. Dieser Schritt soll verhindern, dass die Geschosse auf polnischem Boden abstürzen und Schäden verursachen. Der Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund schwerwiegender Sicherheitsvorfälle in der vergangenen Woche, bei denen drei Flugkörper auf polnischem Gebiet niedergingen.

Initiative in Brüssel und diplomatischer Widerstand

Wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichteten, brachte Warschau diesen Vorschlag am Montag bei einem Treffen der NATO-Botschafter in Brüssel zur Sprache. Der Antrag wurde von einigen Mitgliedstaaten der Allianz aufgegriffen und unterstützt. Fest steht jedoch, dass die Diskussion sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet und keine finale Entscheidung getroffen wurde. Die Informanten äußerten sich unter der Bedingung der Anonymität, da es sich um vertrauliche Beratungen handelte. Fakt ist: Der Vorschlag ist umstritten, da er eine Ausweitung der defensiven Maßnahmen der NATO auf ukrainisches Gebiet bedeuten würde.

Also read Russische Raketen in Polen und neue Ukraine-Verlustzahlen: Aktuelle Lage der NATO und des Konflikts

Verteidigungsminister warnt vor direkter Konfrontation

Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz erklärte am Mittwoch im Radio im Detail, wie eine solche Intervention theoretisch funktionieren könnte. Er nahm bei den Verbündeten eine größere Bereitschaft wahr, über die Angelegenheit zu sprechen. Allerdings betonte der Minister, dass eine konkrete Entschlossenheit zum Handeln bislang nicht vorhanden sei. Eine Voraussetzung für ein solches Vorgehen wäre möglicherweise, dass Kiew die NATO vor entsprechenden Bedrohungen warnt und dem Bündnis Zugang zum ukrainischen Luftraum gewährt. Dies würde voraussetzen, dass Kiew die Bedrohungen präzise meldet, bevor sie die Grenze überschreiten.

Einmütigkeit der Allianz als politisches Hindernis

Ein wesentlicher Hürdenstein für die Umsetzung des polnischen Plans ist die Einstimmigkeitsregel der NATO. Allerdings müsste ein solcher Schritt die einstimmige Zustimmung aller Bündnispartner erhalten. Diese sei derzeit nicht gegeben, erklärten die Informanten gegenüber der Presse. Der Vorschlag könnte die Verbündeten möglicherweise in eine direkte militärische Konfrontation mit Russland verwickeln, die über die reine Unterstützung der Ukraine hinausgeht. Bei den Beratungen in Brüssel wurden noch keine Einzelheiten dazu erörtert, welche militärischen Mittel die NATO für eine mögliche Reaktion einsetzen könnte.

Advertisement

Advertisement

Eskalation durch Luftraumverletzungen an der Grenze

Polen-Ministerpräsident Donald Tusk (69) hatte Moskau vergangene Woche eine gezielte Provokation vorgeworfen. Anlass war eine Verletzung des polnischen Luftraums durch Russland in der Nähe eines Gebiets, in dem Tausende internationale Soldaten gerade ein Militärmanöver durchführten. Am Mittwoch gab Polen bekannt, eine Flugverbotszone an der Grenze zur Ukraine einzurichten. Die Maßnahme solle Ende Dezember oder Anfang Januar in Kraft treten. Sie soll es der polnischen Armee ermöglichen, in den Luftraum eindringende russische Fluggeräte rasch zu identifizieren und gegebenenfalls abzuschießen.

Außenminister betont unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung

Die Spannungen haben sich durch wiederholte Vorfälle weiter verschärft. Rumänien und die baltischen Staaten waren wiederholt von Luftraumverletzungen durch Putins Raketen und Drohnen betroffen, während Moskau seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt hat. Gleichzeitig haben die zunehmenden Sabotageakte in Teilen Europas die Frage aufgeworfen, wo die NATO angesichts der Bedrohung durch Russland ihre Grenze ziehen sollte. Polens Außenminister Radosław Sikorski (63) sagte am Mittwoch im polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass eine Rakete oder Drohne, die sich unserem Luftraum nähert, bereits eine unmittelbare Bedrohung für uns darstelle.