Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Visegrad-Staaten zu einer solidarischen Unterstützung der Ukraine aufgefordert und die Grenze zur Ukraine als überschritten gewertet.

Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Regierungschefs der übrigen Visegrad-Staaten um Hilfe gebeten.

„Die russische Aggression hat die Grenze zur Ukraine überschritten“, sagte er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. „Ich bitte euch um eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine, denn dies ist ein Ausdruck der Solidarität mit Polen, nicht nur mit der Ukraine“, sagte er demnach bei einem Treffen der Visegrad-Gruppe, zu der neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn gehören. Die Gruppe war 1991 gegründet worden, um die Integration der vier ehemaligen Ostblockstaaten in Europa zu fördern.

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Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau, hergestellt worden sein.

Polens Regierung kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen. Nur wenige Tage nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat es in Teilen des Verwaltungsbezirks Lublin kurzzeitig Luftalarm gegeben. Das Krisenzentrum der Regierung forderte die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Kurz darauf wurde der Luftalarm dann wieder aufgehoben. Erst am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101.

Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau, hergestellt worden sein. Deutschland und die Ukraine haben eine Absichtserklärung zur Weiterentwicklung des ukrainischen Gefechtsführungssystems Delta unterzeichnet. Wie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Jewhen Chmara in Berlin mitteilte, soll das System künftig auch von der Bundeswehr genutzt werden. Es kombiniere einzelne Lagebilder zu einem 360-Grad-Bild in Echtzeit und beschleunige Aufklärung, Planung und Kampfeinsätze erheblich.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat angesichts von Berichten über Pläne Russlands, noch in diesem Jahr einen mit einer Atomwaffe bestückten Satelliten ins All zu schießen, zur Besonnenheit aufgerufen. Zunächst einmal solle man Ruhe bewahren, sagte Pistorius vor Journalisten in Berlin. Es gebe zwar Berichte, aber es sei unklar, um was für Waffen es sich handele. Deren mögliche Wirkung hänge wiederum davon ab, wo sie eingesetzt würden.

Daher sei es zu früh, öffentlich darüber zu spekulieren. Man berate sich intern und ergreife die notwendigen Maßnahmen. Die Nato verlegt als Reaktion auf den Einschlag von drei russischen Marschflugkörpern ein Awacs-Frühwarnflugzeug nach Polen. Die Maschine werde dem Land zur Verfügung gestellt, sagt der polnische Vize-Verteidigungsminister Pawel Zalewski nach einem Treffen der Militärallianz in Brüssel.

Das System erlaube es, besser auf derartige Bedrohungen zu reagieren. Zuvor waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101 in Polen eingeschlagen. Dies schürt Befürchtungen, dass der Krieg in der Ukraine auf Nato-Gebiet übergreifen könnte. Die im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen stationierten Awacs-Maschinen dienen der Nato zur Luftraumüberwachung.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat nach einem mutmaßlichen ukrainischen Angriff auf einen russischen Frachter im finnischen Meerbusen vor einer Ausweitung des Krieges auf die Ostsee gewarnt. Die Ukraine habe selbstverständlich das Recht, militärisch genutzte Ziele in Russland anzugreifen, die dazu dienten, die russischen Angriffe auf die Ukraine abzuschwächen, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Jewhenij Chmara in Berlin.

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„Gleichzeitig steht aber auch natürlich die Ukraine in einer besonderen Verantwortung. Der Krieg darf sich nicht auf die Ostsee ausweiten“, fügte Pistorius hinzu. Er lobte Finnland, das „sehr klug und sehr besonnen gehandelt“ habe. Die finnische Grenzschutzbehörde hatte mitgeteilt, dass ein russischer Frachter im östlichen Finnischen Meerbusen brenne und sie einen Rettungseinsatz leite sowie mögliche Maßnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vorbereite.

Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting hat bei einem Besuch in Kiew die Einschränkungen bei der Nutzung von SpaceX-Satellitenkommunikation durch das ukrainische Militär kritisiert. Dies habe in europäischen Regierungen Besorgnis ausgelöst und das Vertrauen in das Unternehmen erschüttert, sagte Streeting. Die Ukraine hatte Anfang des Monats von erheblichen Störungen des militärischen Kommunikationssystems Starshield an der Front berichtet. Streeting forderte eine klare Erklärung von SpaceX für die Ausfälle.

Russland hat dem Nato- und EU-Mitglied Estland nach dessen Ankündigung einer Grenzschließung eine Reihe feindseliger Handlungen vorgeworfen. Das Außenministerium in Moskau erhob die Vorwürfe am Montag in einer Stellungnahme, nachdem es den estnischen Geschäftsträger einbestellt hatte, um gegen die Entscheidung der Regierung in Tallinn zu protestieren. Das Ministerium teilte mit, bei dem Termin sei erneut deutlich gemacht worden, dass solch provokante und äußerst gefährliche Maßnahmen einen offenen Krieg mit Russland heraufzubeschwören drohten.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Berichte über eine mögliche Beförderung russischer Atomwaffen ins All als „schockierend“ bezeichnet.

„Die Nachrichten darüber, dass Russland plant, auch eine atomare Bewaffnung des Weltraums vorzunehmen, sind nicht neu“, sagte der CDU-Vorsitzende bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. „Aber sie sind deswegen nicht weniger schockierend. Es zeigt, zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit ist.

“ Die EU-Kommission hat ein 22. Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft mitteilte, zielten die neuen Maßnahmen insbesondere auf Finanzinstitute und Krypto-Plattformen ab. Demnach sollen 60 weitere Banken auf die Sanktionsliste gesetzt und eine spezielle Arbeitsgruppe für Krypto-Sanktionen ins Leben gerufen werden.

Erstmals sollten auch Stromversorger von den Strafmaßnahmen betroffen sein. Darüber hinaus schlug die Kommission vor, ehemaligen russischen Soldaten Einreisevisa zu verweigern und Europäern zu verbieten, Posten in russischen Unternehmen zu bekleiden. Auch russische Sportmannschaften und Athleten sollten in der EU gesperrt werden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die im Jahr 2008 nicht erfolgte Aufnahme der Ukraine in die Nato als Fehler bezeichnet.

Merz äußerte sich bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin auf die Frage, ob er die Ansicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teile, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, über einen Nato-Beitritt der Ukraine zu reden. Merz sagte, es sei aus der Rückschau ein Fehler gewesen, dem amerikanischen Vorschlag im Jahr 2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest nicht zu folgen, die Ukraine in die Nato aufzunehmen.

„Wenn sie Mitglied der Nato geworden wäre, wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu verhindern gewesen“, sagte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russische Mannschaften und Einzelsportler sollen bei Wettkämpfen in der EU künftig nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen. Das sieht der Vorschlag der EU-Kommission für das nächste Sanktionspaket wegen Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine vor, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen ankündigte.

Kanzler Friedrich Merz hat gemahnt, dass es in der Ostsee nicht zu einer kriegerischen Eskalation kommen darf. Finnland habe am Wochenende nach dem ukrainischen Angriff auf ein russisches Schiff „sehr besonnen und verantwortungsvoll gehandelt“, sagte Merz nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin.

„Wir danken dafür. Denn wir haben alle zusammen kein Interesse daran, dass es zu einer Eskalation im Ostseeraum kommt“, sagte der Kanzler.

„Stabilität und Sicherheit dieses Raumes sind von größter Wichtigkeit, und vor allem die freie Schifffahrt darf nicht gefährdet werden. “ Der Frage, ob sie generell eine Ausweitung des Konflikts durch ukrainische Angriffe auf russische Ziele in der Ostsee oder vor der Küste Libyens fürchten, wichen Merz und Rutte aus. Nach einem Waffenstillstand sollte die Ukraine nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz Sicherheitsgarantien bekommen, die dem Beistand der Nato-Mitglieder gleichen.

Aus der Rückschau sei klar, „welcher Fehler es war, dem amerikanischen Vorschlag im Jahr 2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest nicht zu folgen, die Ukraine in die Nato aufzunehmen“, sagte Merz nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag in Berlin.

„Wenn sie Mitglied der Nato geworden wäre, wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu verhindern gewesen. “ Rutte verwies darauf, dass es die Position der Nato sei, dass die Ukraine eines Tages in das Bündnis aufgenommen werde. Deshalb sei auch die Position des französischen Präsidenten Emmanuel Macron „sachlogisch“, dass es jetzt Zeit sei, über einen Nato-Beitritt der Ukraine zu sprechen, sagte der Kanzler.

„Die Sicherheitsgarantien sollen Artikel-fünf-ähnliche Sicherheitsgarantien sein und insofern kommen schon diese Sicherheitsgarantien einem Nato-Beitritt sehr nahe. “ Artikel fünf des Nato-Vertrags besagt, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitgliedsland als Angriff auf alle Bündnispartner gilt und diese dem angegriffenen Staat Beistand leisten. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das transatlantische Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt.

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Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive – doch derzeit gebe es in dieser Frage keine Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedern, sagte Rutte bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin. Zugleich betonte er: „Wer Mitglied der Nato werden kann – darüber entscheidet allein die Nato. Da herrscht innerhalb der Allianz völlige Klarheit.

“ Ob ein Nato-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, sagte Rutte, ergänzte aber: „Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche. “Der Hintergrund des Absturzes russischer Raketen auf polnischem Staatsgebiet am Freitag ist nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte noch nicht vollständig geklärt.

Polen und seine Nato-Partner müssten erst noch prüfen, ob die Luftraumverletzung absichtlich geschah, sagte Rutte bei der Tagung der Parlamentarischen Versammlung des transatlantischen Militärbündnisses in Berlin. Die Bundesregierung hat die russischen Luftraumvernetzungen mit Polen scharf verurteilt und zugleich vor einer Eskalation im Ostseeraum gewarnt.

„Russland tritt gegenüber der Nato aggressiver auf. Das ist nicht akzeptabel“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

„Wir stehen fest an der Seite Polens. Das sind unsere Bündnispartner, und wir werden jeden Zentimeter des Bündnisgebietes verteidigen“, fügte er hinzu. Die Ereignisse würden am Montag im Nordatlantischen Rat in der Nato beraten. Man sehe auch eine Verstärkung der Kriegsaktivitäten im Ostseeraum.

Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der Küste Libyens ein russisches Kriegsschiff versenkt. Bei dem Schiff handele es sich um die Korvette „Merkury“, teilte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Sie sei erst 2023 in Dienst gestellt worden und zähle zu den neuesten der russischen Marine. Der Angriff sei mit sieben in der Ukraine hergestellten Marinedrohnen erfolgt.

Zusammen mit der Korvette sei auch ein russischer Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 zerstört worden. Darüber hinaus sei ein zweites Ziel getroffen worden: das russische Frachtschiff „MV Angara“. Russland nutze dieses Schiff für den Transport von Waffen. Nach einem russischen Angriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus im Umland von Kiew ist die Zahl der Todesopfer offiziellen Angaben zufolge auf zehn gestiegen.

Am Sonntagabend hatten die Behörden nach dem Angriff in Dymer noch von fünf Toten und mehreren Vermissten gesprochen. Das mehrstöckige Haus war bei einem Angriff in der Nacht auf Sonntag getroffen worden. Aus der Ukraine und aus Russland werden neue Angriffe gemeldet. Russland griff nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in der Nacht Energieanlagen und Infrastruktur in der ukrainischen Hafenstadt Ismail an.

Außerdem sei ein Schiff mit Militärfracht in der Nähe von Odessa getroffen worden. In der russischen Region Tatarstan wiederum zerstörten Drohnen mehrere Öllageranlagen, wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Lokalbehörden berichtete. Meldungen über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Ein russisches Kriegsschiff ist in einem libyschen Hafen mutmaßlich durch einen Drohnenangriff versenkt worden.

Die vermutlich durch Drohnen verursachte Explosion habe sich auf dem Marinestützpunkt Bengasi ereignet, teilte die im Ostteil des gespaltenen Landes ansässige Regierung mit. Nach Angaben aus Medizinerkreisen wurden zehn Menschen leicht verletzt, darunter Russen und Libyer. Die Regierung verurteilte den Vorfall als Verletzung der libyschen Souveränität und stellte einen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine her. Libyen sei weder in diesem noch anderen ausländischen Kriegen Partei.

Stellungnahmen Russlands und der Ukraine lagen zunächst nicht vor. Auf einem russischen Schiff im Marinestützpunkt im ostlibyschen Bengasi hat sich offiziellen Angaben zufolge eine Explosion ereignet. Auslöser sei ersten Ermittlungen zufolge vermutlich eine Drohne gewesen, teilte die Regierung im Osten des Landes mit. Das Schiff habe auf dem Rückweg nach Russland zum Auftanken in Bengasi angelegt.

Nach Angaben aus Ärztekreisen gab es Verletzte. Eine Stellungnahme der russischen Behörden lag zunächst nicht vor. Die Regierung in Ostlibyen verurteilte den Vorfall. Sie werde nicht zulassen, dass das Land zum Schauplatz für Abrechnungen oder internationale Konflikte wird.

Bei einem der in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekte handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. An der Absturzstelle in Nowy Lipowiec habe man Antriebs- und Steuerungselemente geborgen, sagte der Sprecher der zuständigen Ermittler in Lublin.

„Es ist eine in Russland hergestellte Rakete, die im vierten Quartal dieses Jahres produziert wurde. “ Sogar der Produktionsort lasse sich erkennen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts russischer Angriffe erneut Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen beklagt. Russland habe in dieser Woche 20 Regionen der Ukraine attackiert und dabei rund 2.700 Drohnen, fast 1.460 Fliegerbomben und 165 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, sagte Selenskyj.

Vor diesem Hintergrund seien Verzögerungen bei der Lieferung von Mitteln zur Raketenabwehr besonders schwer nachvollziehbar. Es sei sehr wichtig, dass die USA die Übergabe von Raketen für Patriot-Systeme genehmigten, für die Partner der Ukraine im Purl-Programm bereits bezahlt hätten. Vertreter der 32 Nato-Staaten werden an diesem Montag in Brüssel über die jüngsten Verletzungen des alliierten Luftraums durch Russland beraten. Wie ein Vertreter des Verteidigungsbündnisses mitteilte, wurde allerdings keine Sondersitzung einberufen.

Die Gespräche über die Luftraumverletzungen in Polen erfolgten im Rahmen der regulären Konsultationen, erklärte er.