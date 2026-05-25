Polens Weltmeister Dawid Kubacki fällt aus, aber was sagt er selbst? - Neue Sponsoren bekannt?

Polens Weltmeister Dawid Kubacki hat seine Karriere in die Brüche gegangen, nachdem er seine beiden wichtigsten Geldgeber verloren hat. Er hat Süßwarenhersteller Manner und BWT verlassen. In slowenischen Medien wurde spekuliert, ob ein Karriere-Ende möglich sei, weil er finanzielle Probleme habe. Kubacki hat jedoch klar gemacht, dass das ausgeschlossen sei. Er will sich sportlich neu angreifen und neue Sponsoren bekannt geben.

Polens Weltmeister Dawid Kubacki fällt aus, aber was sagt er selbst? Sport lich lief es in den letzten Monaten nicht mehr wie gewohnt, und dann verlor Kubacki auch noch seine beiden wichtigsten Geldgeber.

Zunächst beendete der Süßwarenhersteller Manner nach über zehn Jahren die Zusammenarbeit.

"Ich werde nicht mehr mit dem rosa Manner-Helm springen", schrieb der zweifache Weltmeister bei Instagram. Kurz darauf folgte der nächste Rückschlag: Auch BWT, dessen Logo jahrelang seine Skier zierte, steigt aus.

"Es war ein Stück Geschichte in diesem Sport, als ich auf BWT-Skiern sprang und Manner auf meinem Helm hatte. Wir haben schöne Jahre mit vielen Erfolgen hinter uns", sagte Kubacki bei "skijumping.pl". Aber auch: "Eine neue Etappe beginnt.

". In slowenischen Medien wurde daraufhin sogar über ein mögliches Karriere-Ende spekuliert – wegen fehlender finanzieller Mittel. Kubacki stellte laut "WP SportoweFakty" nun aber klar: "Das ist ausgeschlossen.

". Neue Sponsoren sind bislang zwar nicht bekannt, doch sportlich will der Pole neu angreifen. Trotz einer enttäuschenden Saison ohne Top-10-Platz bleibt Kubacki im A-Kader





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polens Weltmeister Dawid Kubacki Verloren Geldgeber Süßwarenhersteller Manner BWT Karriere-Ende Finanzielle Probleme Neue Sponsoren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skispringen: Droht einem Weltmeister jetzt das Karriereende?Dem polnischen Skisprung-Star Dawid Kubacki könnte offenbar ein vorzeitiges Karriereende drohen. Einem Bericht zufolge gehen ihm die Sponsoren aus.

Read more »

Die Eishockey-WM 2026: Schweizer Gastgeber und Weltmeister USA warten auf das deutsche TeamDie Vorrunde der Eishockey-WM 2026 in Zürich hat es für das deutsche Team in sich: Mit Finnland, Gastgeber Schweiz und Weltmeister USA warten echte Schwergewichte auf die DEB-Auswahl.

Read more »

Die Geissens sind offiziell Weltmeister – und Tochter Davina wird plötzlich ganz emotionalMit Glamour, Gänsehaut und einer emotionalen Familienrede schreiben die Geissens in Cannes ihr ganz persönliches TV-Märchen weiter.

Read more »

Weltmeister bangt: Messi angeschlagen ausgewechseltWenige Wochen vor der Fußball-WM gibt es einen Schreckmoment für Titelverteidiger Argentinien. Superstar Lionel Messi muss im letzten Spiel für Inter Miami vor...

Read more »