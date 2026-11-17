Polestar erweitert das 4er-Modell als SUV. Dieser Artikel analysiert die geänderte Lenkradbefestigung, die Heckwischer-Funktion und die technischen Spezifikationen des neuen Modells.

Der schwedische Automobilhersteller Polestar hat das Modell 4 um eine nutzungsoptimierte SUV-Variante erweitert, die speziell auf erhöhte Anforderungen an den Stauraum und die Passagierkomfortabilität zugeschnitten ist. Diese Erweiterung zielt darauf ab, die Markenattraktivität durch die Ansprache neuer Käuferschichten, insbesondere Familien mit großem Platzbedarf, signifikant zu steigern. Die Einführung dieses neuen Formats stellt eine strategische Erweiterung des erfolgreichen Portfolio-Strategie des Herstellers dar und integriert typische skandinavische Designelemente mit praktischen Verbesserungen im Alltagseinsatz.

Umgeworfene Lenkradbefestigung und Bedienelemente

Die primäre Anpassung bei der Umstellung vom Coupé auf die SUV-Variante betrifft die Anordnung der Bedienelemente am Lenkrad, um die ergonomische Nutzbarkeit zu verbessern. In der bisherigen Ausführung befand sich der Schalter für den Scheibenwischer rechts neben dem Lenkrad, während der Blinker links platziert war. Im neuen Polestar 4 SUV wurde diese Logik vertauscht: Der Wählhebel für die Gangstufen D, R und N befindet sich nun rechts, während Wischer und Blinker links integriert wurden. Diese Umstellung führte in der Testphase zu ungewollten Aktivierungen des Heckscheibenwischers bei strahlendem Sonnenschein, da die Bedienung links am Lenkrad ungeschickt erfolgte.

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Die Deaktivierung des Heckwischers erforderte ursprüngliches probieren, bis der Nutzer den Schalter ganz außen berührte, wodurch die Funktion stoppte. Die Markierung für diesen verborgenen Hebel am hinteren Ende ist zwar vorhanden, erfordert jedoch ein seitliches Beugen, was während der Fahrt als unpraktikabel gilt. Als alternative Lösung dient das KI-unterstützte System Google Gemini im Bordcomputer. Nutzer können die Steuerung über Sprachbefehle wie "Hey Google" übernehmen, was insbesondere bei komplexen Einstellungen oder Abfragen der Wetterprognose, die sonnig vorhersagt, effizient ist. Diese digitale Integration ersetzt die physische Suche nach kleinen Schaltern im Cockpit.

Erweiterter Stauraum und optimierte Sichtverhältnisse

Der Polestar 4 SUV unterscheidet sich fundamental vom seit Anfang 2024 angebotenen Heckcoupé durch seine offene Heckpartie und das Fehlen einer geschlossenen C-Säule im hinteren Bereich. Dies ermöglicht eine freie Sicht nach hinten, die serienmäßig durch einen konventionellen Innenspiegel unterstützt wird. Für Nutzer, die ein größeres Sichtfeld benötigen, insbesondere bei voll beladenem Fahrzeug, steht ein doppelt wählbarer Rückspiegel zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt zwischen der analogen Spiegelvariante oder der digitalen Kamera-Anzeige, wie sie bereits vom Polestar Coupé bekannt ist.

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Durch die gerade Dachlinie, die aufrecht stehende Heckklappe und die Dachreling ergibt sich ein signifikanter Gewinn an praktischem Nutzen. Die zusätzliche Sonneneinstrahlung von hinten wird durch ein optional mittels einer elektrisch dimmbaren Verbundglasschicht verdunkelbare Panoramadach ergänzt. Auf den Rücksitzen stehen dadurch zusätzliche 2,5 Zentimeter Kopffreiheit zur Verfügung. Der Hersteller beschreibt die daraus resultierende Geräumigkeit als vergleichbar mit der eines Kombis. Diese Erweiterung des nutzbaren Volumens soll die Attraktivität des Modells für Kunden mit erhöhtem Platzbedarf erheblich steigern.

Performance, Laden und Ausstattungsdetails

Das Fahrzeug bleibt ein rein elektrisches Modell mit typischem Performance-Potential der Marke, obwohl es durch 48 neue Teile aufgerüstet wurde. In der Testversion mit Heckmotor leistet der Motor 272 PS, was für ein zügiges Vorankommen ausreicht. Die Reichweite bei vollem Akku wird mit 630 Kilometern angegeben. Im Vergleich dazu bietet die Allradvariante mit 544 PS eine Reichweite von 544 Kilometern. Für leistungsstärkere Anforderungen steht ein Performance-Paket zur Verfügung, das neu abgestimmte aktive Dämpfer, Hochleistungsbremsen mit Bremssätteln in der Farbe "Swedish Gold" und 22-Zoll-Räder umfasst. Die Sicherheitsgurte sind in der Heckmotor-Version schwarz und in der Allradvariante mit einem goldenen Streifen versehen.

Das Gleichstrom-Laden (AC) ist mit 200 kW möglich. An einer Schnellladesäule dauert der Ladevorgang von 10 auf 20 Prozent dreißig Minuten. Die Ladung an einer heimischen AC-Wallbox mit 22 kW von null auf 100 Prozent dauert rund fünf Stunden und dreißig Minuten. Die Farbpalette der skandinavischen, zurückhaltenden Designsprache wurde um zwei neue Lackierungen erweitert: "Aurora", ein helles Silbergrün, und "Ozone Matte", ein helles Silberviolett mit matter Oberfläche. Die Ambiente-Beleuchtung wurde verbessert und ist vom Sonnensystem inspiriert, um kosmische Themen im Innenraum individuell anzupassen. Die Ausstattung umfasst weiterhin fünf Radare, fünf Außenkameras und zwölf Ultraschallsensoren. Funktionen wie Vehicle-to-Load und ein Camping-Modus runden das technische Angebot ab.