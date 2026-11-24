Dentsu X ist raus: Nach einem Pitch seit März wechselt der Elektroautobauer Polestar mit seinem weltweiten Mediageschäft zu Omnicom. Für Hearts United, wie Hearts & Science seit der Fusion mit Mediahub heißt, ist es der erste globale Etatgewinn unter neuem Namen – mit einer Ausnahme in Australien.

Dentsu X ist raus: Nach einem Pitch seit März wechselt der Elektroautobauer Polestar mit seinem weltweiten Media geschäft zu Omnicom. Für Hearts United, wie Hearts & Science seit der Fusion mit Media hub heißt, ist es der erste globale Etatgewinn unter neuem Namen – mit einer Ausnahme in Australien.

Der Etat umfasst EMEA einschließlich Großbritannien und Deutschland, Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Raum. Die Billings liegen bei rund 125 Millionen US-Dollar. Erste Aufgabe ist die Modelloffensive: Bis 2028 will Polestar vier neue Fahrzeuge auf den Markt bringen. Nordamerika heißt für Polestar inzwischen vor allem Kanada.

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Im Juni hat die Marke, die mehrheitlich der chinesischen Geely Holding gehört, angekündigt, ihr US-Geschäft abzuwickeln, nachdem das US-Handelsministerium ihr die Genehmigung nach der Connected Vehicle Rule verweigert hatte. Neuwagen ab dem Modelljahr 2027 darf Polestar dort nicht mehr verkaufen. In Australien geht der Etat nicht an Hearts United, sondern an die Konzernschwester Mediahub: Dort wurden die beiden Agenturen nicht zusammengelegt, weil Mediahub Australia teilweise der Attivo Group gehört.

Die australischen Billings schätzt das Branchenmedium B&T auf mehr als 10 Millionen australische Dollar, bisher lag auch dieser Teil bei Dentsu. Über die Vergabe hatte zuerst"Campaign UK" berichtet. Omnicom Media und Dentsu X wollten sie dort nicht kommentieren, Polestar reagierte nicht auf Anfragen. Den globalen Media-Review hatte Polestar im März gestartet.

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Parallel überprüfte die Marke über die Beratung AAR auch ihren Kreativetat, den zuletzt Forsman & Bodenfors betreut hatte. Ende März ging bereits der globale Influencer-Etat an Pulse Advertising – laut Polestar die erste langfristige Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Influencer-Agentur. In Kanada arbeitet die Marke seit Februar mit LG2 als Kreativagentur. Omnicom hat dafür Hearts & Science weltweit umbenannt und das mit der IPG-Übernahme hinzugekommene Mediahub integriert.

Das Netzwerk ist in 40 Märkten aktiv und kam 2025 auf Billings von 9,1 Milliarden US-Dollar. Die Region EMEA führt Ross Jenkins, zuvor EMEA- und APAC-Chef von Mediahub. Einen weltweiten Mediaetat hatte die Vorgängeragentur bereits aus Deutschland heraus gewonnen: Im Juli 2025 setzte sich Hearts & Science Germany im Pitch der Schweizer Mammut Sports Group durch und baute für die Marke einen eigenen Media-Hub, der die Kampagnen in EMEA und Nordamerika zentral steuert.

In Deutschland ist seit der IAA Mobility im September 2025 Matthias Schweighöfer das Gesicht der Marke. Für den Launch des Polestar 5 drehte er in Göteborg den Kurzfilm"Wake-Up Call from the Future", das Drehbuch hatte er gemeinsam mit Polestar entwickelt. Eine zweite filmische Bühne bekam das Modell mit Alexander Skarsgård. Publicis Media dominiert das Neugeschäfts-Ranking nach drei Quartalen 2026 wie schon im Vorjahreszeitraum und auch nach der Interpublic-Übernahme durch Omnicom.

Das besagt ein Report des Marktforschers COMvergence. Das meiste Neugeschäft auf Agenturebene schaffte die Omnicom-Agentur PHD – im vergangenen Jahr was es Initiative, damals noch zur Interpublic-Holding und jetzt zu Omnicom gehörend. Für PHD ausschlaggebend war z. B. der Adidas-Gewinn.

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Jetzt steht der Nachfolger für Hans-Joachim Strauch fest: Der langjährige Geschäftsführer der ZDF-Tochter ZDF Werbefernsehen geht zum Jahresende in den Ruhestand und übergibt die Leitung später an Frank Schubert. Der Wechsel an der Spitze des TV-Vermarkters ist für den 1. April vorgesehen. In den ersten drei Monaten des kommenden Jahres übernimmt Gundolf Renner, derzeit Leiter der Abteilung Finanzen und Personal beim ZDF Werbefernsehen, interimistisch die Geschäftsführung.

Schubert bringt geballte Agentur- und Industrie-Erfahrung mit. Markenübernahme: Die zu Tengelmann gehörende Baumarktkette Obi übernimmt die Rewe-Marke toom, die künftig vom Markt verschwindet und damit auch deren Werbung. In puncto Media kooperiert toom mit der Agentur Pion3ers, die am Ende der Übernahme durch Obi ohne toom-Etat dastehen dürfte. Ein Ansporn für die Agentur aus der erfolgsverwöhnten Omnicom-Media-Gruppe, sich an den Obi-Etat heranzumachen?

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