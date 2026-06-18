The police are searching for a suspected shooter in Kansas City, where multiple shootings took place on Tuesday night, resulting in at least one death and four injuries. The shooter, Oscar Sanchez-Munoz, is believed to have targeted an Uber driver on the Prospect Avenue, near the training ground of the English national team.

Große Anspannung am WM-Spielort Kansas City . Die Polizei fahndet dort mit Hochdruck nach einem mutmaßlichen Schützen. Der 22-jährige Oscar Sanchez-Munoz soll am Dienstagabend in mehrere Schießereien in der Stadt verwickelt gewesen sein.

Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben. Nach Angaben der Ermittler ereigneten sich die Vorfälle an insgesamt vier verschiedenen Orten in Kansas City.

Zudem wurden vier weitere Menschen verletzt. Einer der Verletzten befindet sich nach Angaben der Behörden in kritischem Zustand. Besonders brisant: Eine der Schießereien soll sich auf der Prospect Avenue ereignet haben – nur wenige Kilometer vom Trainingsgelände der englischen Nationalmannschaft entfernt. Laut Polizei soll Sanchez-Munoz unter anderem auf einen Uber-Fahrer geschossen haben.

Dieser transportierte zum Zeitpunkt des Vorfalls Fans auf dem Weg zum WM-Spiel zwischen Argentinien und Algerien. Die Ermittler stufen den 22-Jährigen als dringend tatverdächtig ein und suchen weiterhin nach seinem Aufenthaltsort. Kansas Citys Polizeichefin Stacey Graves appellierte an die Bevölkerung, die Fahndung zu unterstützen.

"Wenn Sie diese Person sehen, wählen Sie umgehend den Notruf", erklärte Graves. Die Polizei sei dem Verdächtigen dicht auf den Fersen und hofft auf eine schnelle Festnahme. Die Behörden betonen, dass für Fans und Mannschaften weiterhin keine akute Gefahr bestehe. Für die Weltmeisterschaft wurden zusätzliche Einsatzkräfte aus anderen Teilen der USA nach Kansas City verlegt.

"Wir haben genügend Beamte, um die Stadt zu überwachen und die Veranstaltungen rund um das Turnier sicher stattfinden zu lassen", sagte Polizeichefin Graves. Nach den Schüssen umstellten Einsatzkräfte das Wohnhaus des Verdächtigen. Während des Einsatzes geriet das Gebäude in Brand. Sanchez-Munoz befand sich dort jedoch offenbar nicht mehr.

Für die englische Nationalmannschaft von Trainer Thomas Tuchel bleibt die Sicherheitslage dennoch ein sensibles Thema. Bereits zu Wochenbeginn hatte es in der Nähe des WM-Spielorts Dallas einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Dort hatte sich nach einem häuslichen Streit eine bewaffnete Person in einem Wohnhaus verschanzt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kansas City World Cup Shooter Sanchez-Munoz Uber Driver Prospect Avenue English National Team Police Security World Cup Chaos Police Hunt Shooter Hunt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentinien mit Auftaktsieg: Messi stellt Kloses WM-Rekord einMessi-Show in Kansas City! Der argentinische Superstar schießt sein Team mit einem Dreierpack zum Auftaktsieg gegen Algerien.

Read more »

Messi mit Dreierpack: Jetzt mit Klose WM-RekordtorschützeKansas City - Superstar Lionel Messi hat den Tor-Rekord von Miroslav Klose eingestellt und kommt nun wie der deutsche Ex-Nationalspieler auf 16 Treffer

Read more »

Mein Gott, Messi: Rekord-Meisterwerk lässt Kansas fassungslos zurückMessi. Messi. Messi. Der Superstar erzaubert mit seinem Rekord-Hattrick einen der größten Momente der WM-Geschichte - und ein komplettes Stadion verneigt sich. Doch argentinische Wahrsager wussten zuvor bereits genau, aus welchem speziellen Grund Messi die Albiceleste wieder zum Titel führt.

Read more »

Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen für englische Fußball-Nationalmannschaft in Kansas CityDer Polizeieinsatz in Kansas City intensiviert sich, als die örtliche Polizei nach dem 22-jährigen Oscar Sanchez‑Munoz sucht, der angeblich an vier Schießereien beteiligt war, darunter ein tödlicher Angriff. Parallel überwacht die Polizei sämtliche Termine der englischen Nationalmannschaft unter Teamchef Thomas Tuchel, um die Sicherheit des Kampfs bei internationalem Fotospiel rund zu gewährleisten.

Read more »