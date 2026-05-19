Police seeks help identifying woman from surveillance footage in brutal Neukölln attack

The police are seeking the public's help in identifying a woman from surveillance footage in a brutal attack on an 18-year-old man in Neukölln, Berlin, on November 26, 2021. The woman was filmed in a kiosk before the attack and is believed to have lured the victim into a stranger's apartment, where he was severely beaten, sprayed with an unknown liquid, and robbed.

Zwischen Kaugummis und Colaflaschen steht eine Frau mit blondierten Haaren. Dass sie von einer Überwachungskamera gefilmt wird, bekommt sie nicht mit. Jetzt fahndet die Polizei mit den Aufnahmen aus dem Berlin er Kiosk.

Die Beamten sind sich sicher: Die junge Frau war der Lockvogel für ein brutales Verbrechen. Wie jetzt bekannt wird, ereignete sich die Tat bereits am 26. November vergangenen Jahres. Nachts gegen 1.40 Uhr lockte die Frau einen 18-Jährigen im Berliner Bezirk Neukölln in eine Wohnung.

Wie und womit genau sie das tat, ist noch unklar. Fest steht: In der fremden Wohnung fielen mehrere Täter über das arglose Opfer her. Der junge Mann wurde niedergeprügelt, mit einer Flüssigkeit besprüht und ausgeraubt. Die Frau war in einem Kiosk einige Stunden vor der Tat gefilmt worden.

Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen?

"Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664–573111 und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen





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