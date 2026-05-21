Polinische Leichtathletin Maja Slodzinska: "Top Model", Nationalmannschaftserhängtun, heftige körperliche Schwierigkeiten

Maja Slodzinska hat nach einem Bandscheibenvorfall ein halbes Jahrzehnt pausiert und trat an der polnischen Casting-Show "Top Model" mit ins Halbfinale.

Maja Slodzinska "Medaillengewinnerin" deutscher Leichtathletikmeisterschaften im Hochsprung 2024 fernt sich fast das gesamte Jahr aufgrund eines Bandscheibenvorfalls aus, nimmt an der polnischen Casting-Show "Top Model" teil und ist ins Finale eingezogen.

In Sport kehrt aber sie auf andere Nachrichten zu, ausgeschlossen aus Nationalmannschaft und muss das Trainingslager selbst bezahlen. Auch körperlich läuft es nicht rund. Slodzinska gegenüber "WP Sportowe Fakty": "Der Rückweg in den Sport nach einer schweren Verletzung und der Teilnahme an ‚Top Model' war sehr schwer. Ich habe immer wieder gehört, ich hätte das leichtere Geld gewählt, das Showbusiness habe mir den Kopf verdreht, ich würde nie mehr auf hohes Niveau zurückkommen.

Ich wurde aus der Nationalmannschaft geworfen. Ich musste das Trainingslager selbst bezahlen, und zurück in die Auswahl durfte ich erst, wenn ich das nötige Leistungsniveau wieder erreicht hatte. Es wurde gespottet, dass ich meine Verletzung nur vorgespielt hatte, um bei ‚Top Model' mitmachen zu können. Ich hatte das Gefühl, dass ein Teil des Umfelds mich schon abgeschrieben hatte.

" Die letzten Kämpfe von Slodzinska enden dort nicht. Auch körperlich läuft es alles andere als rund. Bei einer Körpergröße von 1,84 Metern wog sie zeitweise weniger als 60 Kilogramm – ein Gewicht, das die "Top-Model"-Juroren begeisterte, das sie aber nicht halten konnte.

"Ich habe mich verändert, hormonell hat sich viel getan, und ich habe nicht alles unter Kontrolle. Ich wiege für den Hochsprung zu viel, nehme vor Wettkämpfen ab und danach wieder zu. Dazu kommen starke Menstruationsbeschwerden, die mich regelmäßig ohnmöglich werden lassen. Eine Hormonbehandlung habe ich begonnen, mit dem Risiko, erneut zuzunehmen.





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