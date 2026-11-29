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Das BSW will sich nach eigenen Angaben weiter um einen Alternativkandidaten zur AfD bei der Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag in Sachsen-Anhalt bemühen.

„Wir möchten gerne, dass sich alle Parteien an einen Tisch setzen und sich auf einen Kandidaten verständigen“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Magdeburger Landtag, Claudia Wittig, am Sonntag in der ARD. „Wenn es keine anderen Vorschläge gibt, dann haben wir jemanden, den wir für geeignet halten. “ Man sei aber offen für andere Vorschläge – bestehe nur darauf, dass auch mit der AfD geredet werde.

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Man dürfe nicht die Hälfte der Wähler vor den Kopf stoßen, fügte Wittig in Anspielung auf die von der AfD fast erreichte absolute Mehrheit hinzu. Auf die Frage, warum das BSW mit einer Enthaltung im dritten Wahlgang, in dem nur eine einfache Mehrheit nötig ist, eine Wahl des AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund in Kauf nehme, sagte Wittig: „Wir möchten Ulrich Siegmund nicht wählen. Wir haben aber auch nicht die Möglichkeit zu sagen, wir stimmen mit Nein.