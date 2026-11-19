CDU und Linke nutzen KI-Bilder für GTA-6-Marketing. Friedrich Merz und Sören Pellmann verlieren junge Wähler durch als peinlich empfundene Social-Media-Kampagnen am Donnerstag.

Am Donnerstag, dem Tag der Veröffentlichung des hocherwarteten Videospiels GTA 6, versuchten führende deutsche Parteien, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Christlich Demokratische Union ( CDU) unter Bundeskanzler Friedrich Merz sowie Die Linke posteten scheinbar künstlich generierte Bilder, die sich an der Ästhetik des Spiels orientierten. Diese unkonventionelle Marketingstrategie sollte die politische Botschaft in einem modernen, spielerischen Gewand verpacken, um insbesondere eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Die Aktionen der Parteien wurden jedoch von der Internet-Community nicht wie erhoffen aufgenommen, sondern stießen auf massive Kritik.

KI-Bilder als politisches Argumentationsmittel

Bundeskanzler Friedrich Merz präsentierte sich auf den von der CDU geteilten Bildern in einer Schutzweste und mit Sonnenbrille vor einer Palmenkulisse. Diese Pose lehnte sich stark an die Charakterdesigns aus der fiktiven Stadt Vice City an. Unterlegt waren die Visualisierungen mit Maßnahmen der aktuellen Regierung, die die CDU als eigene Erfolge darstellt. Dazu zählen laut den Postings die Abschaffung des Bürgergelds, die Einführung von Grenzkontrollen sowie die signifikante Stärkung der Bundeswehr. Das Motto der Kampagne lautete klar: "Die ersten Missionen sind durch. Unsere Mission: Update für Deutschland". Die CDU versuchte so, ihre legislative Arbeit mit der Struktur eines Video-Spiel-Updates zu vergleichen.

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Parallel dazu agierte Sören Pellmann, Mitglied des Deutschen Bundestages für Die Linke, auf der Plattform X. Er veröffentlichte ein Bild, das wie ein fiktives Cover für ein Videospiel gestaltet war. Statt des bekannten Titels "Grand Theft Auto" trug das Cover die Aufschrift "Grand Left Action". Auf dem Cover war Pellmanns eigenes Gesicht neben dem eines wütenden Friedrich Merz zu sehen. Die begleitende Beschreibung lautete: "Neue Mission freigeschaltet: Herz statt Merz!". Pellmann fügte hinzu, dass während andere Menschen nur in Spielen die Welt verändern, sie im echten Leben für die gesellschaftlichen Ziele kämpfen würden. Beide Postings nutzten die Popkultur direkt als Vehikel für politische Narrative.

Wählerreaktion verneint Strategie der Parteien

Ob die politischen Akteure damit tatsächlich den Nerv der zumeist jungen Fangemeinde der Videospiel-Branche getroffen haben, erscheint angesichts der Reaktionen hochgradig fragwürdig. Sowohl die Beiträge der CDU als auch der von Die Linke stießen in den jeweiligen Kommentarspalten überwiegend auf harte Ablehnung. Kritiker bemängelten den Einsatz sogenannter "AI Slop", also als qualitativ minderwertig und automatisiert empfundener KI-Inhalte. Ein Nutzer kritisierte Pellmanns X-Post scharf und nannte es peinlich, sich an ein "kapitalistisches", auf dem Markt erfolgreiches Produkt zu hängen. Dies unterstreicht die ideologische Spannung, wenn linke Parteien versuchen, sich in rechtsfreier Raum von kommerziellen Franchises zu verankern.

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Auch der Auftritt von Merz als "Law-and-Order-Mann" in der Rolle aus Vice City kam bei vielen Internetnutzern nicht gut an. Die Diskrepanz zwischen dem spielerischen Image und der ernsten Politik führte zu sarkastischen Kommentaren. Einer der Nutzer kommentierte den CDU-Beitrag mit den Worten: "Wow, sogar GTA 6 ist schneller erschienen als euer moralischer Kompass". Eine weitere Kritik verknüpfte aktuelle urheberrechtliche Diskussionen mit der politischen Haltung: "Gerichte nennen eure Zurückweisungen rechtswidrig, ihr nennt sie 'Erfolg' und macht noch ein GTA-Meme draus. Unfassbar." Die Nutzer sahen darin eine Trivialisierung komplexer rechtlicher und gesellschaftlicher Themen.

Kommunikation vs. Reality-Check der Zielgruppe

Neben der inhaltlichen Kritik gab es erheblichen Unmut über den als unbeholfen empfundenen Versuch, junge Wähler zu gewinnen. Viele Beobachter deuteten die Aktionen als verzweifeltes Ringen um Relevanz in einer digital dominierten Öffentlichkeit. Die Verwendung von KI-generierten Bildern, die keinen Bezug zur realen politischen Arbeit haben, wurde als distanzlos interpretiert. Die jugendliche Zielgruppe, die als Hauptklientel der Gaming-Industrie gilt, zeigte sich durch die versuchte Annäherung eher alieniert als angesprochen. Die Kampagne wirkte auf Außenstehende wie ein klassischer Fall von "Dancing with the Stars"-Politik, bei der die Bühne nicht zur Person passt.

Einer der User fasste die generelle Stilkrise dieser Kommunikationsversuche prägnant zusammen: "Noch nie so heftig abgecringed seit der Erfindung des Cringens." Dieser Begriff aus der Internetkultur beschreibt das Gefühl des extremen sozialen Unbehagens oder der peinlichen Überanstrengung bei der Darstellung. Für die politische Kommunikation bedeutet dies, dass etablierte Parteien und ihre Führungskräfte wie Merz oder Pellmann Risiken eingehen, wenn sie versuchen, spontane Trends der Popkultur in ihren offiziellen Wahlkampf zu integrieren. Die Gefahr, als nicht authentisch oder albern wahrgenommen zu werden, scheint in diesem Fall höher gewesen zu sein als der potenzielle Nutzen der erhöhten Aufmerksamkeit.