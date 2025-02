Politikerangriffe nehmen zu: Michael Müllers Reifen erneut zerstochen

Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, berichtet von einem erneuten Angriff auf sein Auto. Seine Reifen wurden zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen beschädigt. Müller geht von gezielten Angriffen aus und hat Anzeige erstattet. Es ist nur einer von vielen Vorfällen von Gewalt in Berlin vor der Bundestagswahl.

In den letzten Jahren haben Angriffe auf Politik er aller Couleur zugenommen. Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin , Michael Müller (SPD), berichtete dem „Tagesspiegel“ von einem besonders heimtückischen Vorfall. „Schon zum zweiten Mal sind meine Autoreifen innerhalb von drei Wochen beschädigt und zerstochen worden, das ist sicher kein Zufall“, sagte Müller. Ein von Müller aufgenommenes Foto zeigt einen etwa zehn Zentimeter langen Schnitt in einem Reifen des Politik ers.

Er habe diesen am Sonnabend bemerkt, als er in Tempelhof losfahren wollte. Dies sei nicht der erste Vorfall gewesen, teilte Müller mit. Bereits im Januar sei ihm eine in den Reifen gebohrte Schraube an seinem Wagen aufgefallen. Der SPD-Politiker geht von gezielten Angriffen aus und hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Ich bin für Dialog, man darf streiten über Themen und Meinungen. Bei gefährlicher Sachbeschädigung hört der Spaß auf“, so Müller. Der 60-Jährige sitzt seit 2021 im Bundestag und kandidiert auch diesmal wieder als Direktkandidat der SPD im Wahlkreis Charlottenbirg-Wilmersdorf. Im Vorfeld der Bundestagswahlen ist es in Berlin in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt gekommen. Vor wenigen Tagen wurde vor einer CDU-Veranstaltung ein Farbanschlag auf die Gaststätte „Alter Krug“ in Dahlem verübt. In Tempelhof wurden zwei Wahlkampfhelfer der Grünen attackiert. Immer wieder werden auch Parteibüros beschädigt und Wahlplakate heruntergerissen.





