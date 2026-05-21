PolitikerMario VoigtDrückt Druck auf DFBfür Regionalliga-Reform

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat im Live-Fernsehen die Politik in den Konflikt um die Regionalliga-Reform im DFB miteinbezogen und Druck gemacht. Er sprach von einer systematischen Benachteiligung der Ostklubs und forderte Unterstützung für die Einführung des Kompassmodells.

Die Politik mischt sich immer mehr direkt in den Konflikt um die Regionalliga-Reform im DFB ein! Im Live-Fernsehen redete Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU) Klartext und machte Druck.

In der Sendung "Fakt ist!

" behandelte der MDR am Mittwoch das Thema "Ostfußball im Abseits". Hintergrund: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es bei einem Zehntel der Bevölkerung nur drei von 56 Standorten in den ersten drei Fußball-Ligen. Im Fokus ist dabei der Streit um den Drittliga-Aufstieg. Der Nordost-Meister darf wie der von Bayern und dem Norden nur jedes dritte Jahr direkt aufsteigen, muss sonst in eine Relegation.

Währenddessen dürfen die Staffelsieger aus Südwest und West immer hoch. Voigt sieht eine systematische Benachteiligung der Ostklubs. Er erklärt: "Die Realität ist, dass seit 36 Jahren genau dies die gläserne Decke ist. Es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten im Osten, weil die Sponsorenbasis eine ganz andere als in Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen ist.

Wenn uns dann noch solche strukturellen Sachen behindern, muss man das bekämpfen und auflösen.

". Sportökonom Prof. Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig gibt recht: "Fünf Regionalligen machen keinen Sinn und es den Vereinen relativ schwer in ihren Planungen. Wir brauchen finanzielle Sicherheit bei der ganzen Veranstaltung. Wenn ich nicht aufsteigen kann, wie soll ich dann planen?

Die Fairness ist nicht gegeben.

". Irgendwann hin. Die Lausitzer mussten dafür zweimal Viertliga-Meister in Folge werden. Lok Leipzig reicht nun selbst der dritte Titel nicht, es geht nächste Woche in die Relegation gegen Würzburg.

Voigt wird deshalb im Juni bei einer Sitzung der Ministerpräsidenten aus den neuen Bundesländern das Thema Regionalliga-Reform auf die Agenda setzen. Er habe bereits Sven Schulze (46, CDU, Sachsen-Anhalt) und Manuela Schwesig (51, SPD, Mecklenburg-Vorpommern) gesprochen.

"Die sagen alle, Mensch, wir unterstützen diesen Weg. Wir wollen als Ost-Ministerpräsidenten diese Lösung für ganz Deutschland erreichen und dem DFB da zur Seite stehen. Da wollen wir einen Schulterschluss herstellen, der wirken kann.

". Sachsens MP Michael Kretschmer (51, CDU) hatte sich bereits in BILD dafür positioniert. Voigt und Kollegen wollen, dass das vom DFB vorgeschlagene Kompassmodell "zum Erfolg geführt wird". Ziel: 4x20er Staffeln, mit klarem Auf- und Abstieg, alle Teams werden jährlich nach den kürzesten Fahrtstrecken unter Beibehaltung von Derbys in vier Ligen eingeteilt.

Das Regionenmodell, das die Aufspaltung der Regionalliga Nordost auf Bayern und den Norden vorsieht, lehnt er ab. Voigt: "Wir als Nordosten haben ein Interesse daran, dass wir die traditionsreichen Spiele im Osten weiter haben. Das wird uns auch gelingen, wir werden den DFB bei der Einführung des Kompassmodells unterstützen und ich werde persönlich auf den DFB zugehen.

". Präsidenten der Regionalverbände wie Peter Frymuth (69/Westen), Ralph-Uwe Schaffert (75/Norden) und Dr. Christoph Kern (42/Bayern), die oft blockieren und in der ersten Juni-Woche die Details zum Kompassmodell ausarbeiten sollen, nahm er direkt ins Visier.

"Wir sind so weit wie noch nie, werden uns unterhaken und das gemeinsam durchkämpfen. Wenn der DFB und auch die Regionalliga-Träger mitmachen, haben wir einen Riesenschritt für die Gerechtigkeit in Deutschland getan", sagte Voigt. Die DFB-Spitze hat den Bedarf einer Reform öffentlich bekannt, wird aber vom föderalistischen Verbandsaufbau gestört





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