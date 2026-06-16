Politisch geladenes WM-Spiel: Iran trifft auf Neuseeland inmitten von Friedenshoffnungen und Exil-Protesten in Los Angeles

Das erste Spiel des iranischen Nationalteams bei der Fußball-WM wird zum Politikum. In Los Angeles demonstrieren Exil-Iraner mit der verbotenen Schah-Flagge gegen das Mullah-Regime, während Regimevertreter im Stadion sind. Das Spiel findet nur einen Tag nach Trumps Friedensankündigung statt und wird von Visa-Konflikten überschattet.

Das iranische Nationalteam absolvierte sein erstes Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA mit einem spannenden 2:2-Unentschieden gegen Neuseeland . Dieser Auftritt fand nur weniger als 24 Stunden nach der Ankündigung eines möglichen Friedensabkommen s durch US-Präsident Donald Trump statt und fand in Los Angeles statt, wo Hunderttausende iranische Exilanten leben.

Unter den Zuschauern befanden sich sowohl scharfe Gegner des Mullah-Regimes als auch Vertreter des Regimes selbst, was das Spiel zu einem politischen Thriller machte. Die Mannschaft und ein Teil der Delegation reisten von der mexikanischen Grenzstadt Tijuana in die USA ein und begaben sich nach Los Angeles. Im SoFi-Stadium in Inglewood versammelten sich massenhaft Regimegegner. Die FIFA hatte politische Statements wie dieflagge des Schahs (mit Löwe und Sonne) verboten, da der iranische Fußballverband andernfalls mit einem Turnierrücktritt gedroht haben soll.

Trotzdem brachten viele Iraner diese historische Flagge ins Stadion, ein Symbol für den persischen Staat bis zur Islamischen Revolution 1979 und heute ein Zeichen des Widerstands. Eine Iranerin erklärte, sie sei da, um die Flagge des Schahs zu zeigen, nicht für den Fußball. Mehrere hundert Menschen demonstrierten für den ehemaligen iranischen Nationaltorwart Mohammad Rashid Mazaheri, der nach regimekritischen Äußerungen festgenommen worden war.

Gleichzeitig waren auch viele Anhänger des Mullah-Regimes im Stadion, sodass die politisch gespaltene Stimmung in der iranischen Gemeinde Südkaliforniens deutlich wurde. Los Angeles beheimatet mit etwa 500.000 Iranern die größte iranische Diaspora weltweit, oft "Tehrangeles" genannt. Umfragen zufolge sind zwei Drittel der iranisch-amerikanischen Bevölkerung gegen den Krieg. Ein Visumproblem hatte das iranische Team bereits zuvor betroffen: Die Trainingsbasis war wegen Visa-Hürden von Arizona nach Mexiko verlegt worden.

Zwar erhielten alle 26 Spieler Visa für das erste Spiel, aber mehrere Offizielle wurden kurzfristig abgelehnt. Das US-Außenministerium erklärte, man habe die notwendigen Visa ausgestellt, warf dem iranischen Team jedoch vor, das System möglicherweise zu missbrauchen, um Terroristen einzuschleusen





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