Politisch motivierte Kriminalität in Deutschland 2025 leicht rückläufig

Die Bundesregierung veröffentlichte die PMK-Statistik für 2025. Trotz eines leichten Rückgangs der Fallzahlen bleiben die absoluten Zahlen auf einem hohen Niveau. Besondere Sorge bereiten die Anschläge mit tödlichem Ausgang im islamistischen Spektrum.

Deutschland verzeichnet im Jahr 2025 einen weiteren Rückgang politisch motivierter Kriminalität. Nach der am Dienstag vom Bundesinnenministerium in Berlin veröffentlichten Statistik zur politisch motivierten Kriminalität ( PMK ) sank die Gesamtzahl der Delikte auf 84.172 Fälle.

Dies entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der gewalttätigen Taten ging ebenfalls zurück. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zeigte sich besorgt über die anhaltend hohen Fallzahlen, betonte aber die positiven Entwicklungen. Der Bereich der rechtsextrem motivierten Straftaten verzeichnete den stärksten prozentualen Rückgang, während linksextreme Gewalt leicht zunahm.

Bei den islamistisch motivierten Delikten blieb die Lage unverändert angespannt, wenngleich die Zahlen leicht rückläufig waren. Besonders hervorzuheben sind die erneuten Anschläge mit tödlichem Ausgang im Bereich der religiösen Ideologie, die die anhaltende terroristische Bedrohungslage unterstreichen. Die vollständige PMK-Statistik bietet detaillierte Aufschluss über die Verteilung auf die verschiedenen Phänomenbereiche und die Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren





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