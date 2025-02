Politische Dominanz im deutschen Fernsehen: ZDF dominiert den Abend

Am Donnerstagabend dominierte Politik den deutschen Fernsehabend. Das ZDF lockte mit der Sendung 'Klartext', in der sich die Kanzlerkandidaten den Fragen des Publikums stellten, und erreichte einen beeindruckenden Marktanteil. Auch andere politische Sendungen des ZDF profitierten von dem hohen Interesse. Den Tagessieg holte sich jedoch ein Krimi des Ersten, 'Steirermord'.

Am Donnerstagabend erlebte der deutsche Fernsehabend eine politische Dominanz. Das ZDF lockte mit dem Format „Klartext“, in dem sich die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Robert Habeck, Alice Weidel und Friedrich Merz den Fragen des Publikums stellten. Die Sendung erreichte zwischen 19.35 Uhr und 22 Uhr einen beeindruckenden Marktanteil von 19,9 Prozent und 5,14 Millionen Zuschauer.

Auch weitere ZDF-Formate wie „maybrit illner“ und „Markus Lanz“ profitierten vom politischen Interesse des Publikums. Den Tagessieg holte sich jedoch ein Krimi des Ersten, „Steirermord“, der um 20.30 Uhr 6,26 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 23,6 Prozent erreichte. ProSieben konnte mit der Staffel-Premiere von „Germany's next Topmodel“ 1,62 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,5 Prozent verbuchen. Sat.1 erreichte mit „Das 1% Quiz“ 1,36 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,3 Prozent. RTL verzeichnete mit „RTL aktuell Spezial: Countdown zur Entscheidung - Kampf um jede Stimme“ 1,30 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent Marktanteil. Das UEFA-Conference-League-Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem 1. FC Heidenheim erreichte in der ersten Halbzeit nur noch 1,16 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,4 Prozent. Die zweite Halbzeit steigerte sich auf 1,76 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent Marktanteil. Vox erreichte mit „James Bond 007: Goldeneye“ 1,07 Millionen Zuschauer und 4,4 Prozent Marktanteil.





MEEDIA / 🏆 19. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TELEVISION GERMAN NEWS RATINGS ZDF POLITICS CRIME TOPMODEL FOOTBALL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ProSieben und Vox schlagen sich gegen ZDF-Dominanz am bestenMit über 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren war das ZDF am Freitagabend durch die Handball-Übertragung dominant. Viele Privatsender zeigten Wiederholungen, Vox setzte jedoch trotz der Situation auf frische Ware und wurde belohnt. 'Wo die Liebe hinfällt' erreichte 7,4 Prozent Marktanteil bei 780.000 Zuschauern. ProSieben kam mit dem Spielfilm 'Birds of Prey' ebenfalls auf 7,4 Prozent Marktanteil bei 750.000 Zuschauern. Vox und ProSieben waren damit die erfolgreichsten Programme aller Privatsender nach 20:15 Uhr beim jungen Publikum.

Weiterlesen »

Fernsehen: Zwei einsame Wölfe: 'Die Jägerin - Gegen die Wut' im ZDFBerlin - Rechte Umtriebe finden sich mittlerweile in vielen Bereichen der Gesellschaft, auch im Öffentlichen Dienst und zuweilen leider auch bei der

Weiterlesen »

Fernsehen: TV-Krimi: Vergiftete Marzipankugeln im ZDFSalzburg - Ein etwas verrückter bayerischer Minister und eine alkoholkranke Salzburger Landtagspräsidentin sind das politische Gespann, das die

Weiterlesen »

Fernsehen: Krimi, Drama und Wissensspiele in der ARD, ZDF und Sat.1Das Erste zeigt einen kritischen Fall, in dem eine Kellnerin auf einer Müllkippe gefunden wird. Der Bergdoktor (ZDF) zweifelt an einem Krebsdiagnose bei einer jungen Patientin. Sat.1 präsentiert das 1% Quiz mit Moderator Jörg Pilawa, der das Wissen der Deutschen testet.

Weiterlesen »

ZDF-Sendung vor Bundestagswahl: Politische Polarisierung im PublikumEine Live-Sendung des ZDF vor der Bundestagswahl zeigte eine deutliche Polarisierung im Publikum. Während die Aussagen von Matthias Banazak und Nils van Aken mit Zustimmung und Applaus aufgenommen wurden, blieben die Positionen von FDP-Chef Christian Lindner, AfD-Chef Tino Chrupalla, BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht und dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, deutlich zurückhaltender. Die Zusammensetzung des Publikums, hauptsächlich aus Studierenden linker Universitäten, wurde als mögliche Ursache für die politische Ausrichtung des Publikums diskutiert.

Weiterlesen »

Ersatz für das Duell: ZDF befragt Habeck und Weidel einzelnDas ZDF hat für kommenden Montag Einzel-Interviews mit Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck und AfD-Frontfrau Alice Weidel angekündigt. Beide werden im Rahmen von 'Was nun?'-Sendungen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek befragt. Ursprünglich wollten ARD und ZDF zwei TV-Duelle veranstalten - eines, in dem Olaf Scholz auf Friedrich Merz trifft, eines mit Robert Habeck und Alice Weidel. Grüne und AfD kritisierten diese Pläne und drängten darauf, am eigentlichen Duell beteiligt zu werden - was ARD und ZDF ablehnten. Ein Duell nur mit Weidel schlossen die Grünen von vornherein aus. Die Einzel-Interviews sind nun also der Ersatz dafür. Auch als Friedrich Merz eine Viererrunde vorschlug, blieben ARD und ZDF bei ihrer Haltung - anders als RTL, das die auch dort ursprünglich geplanten Duellen in ein 'Quadrell' getauftes Aufeinandertreffen mit Scholz, Merz, Habeck und Weidel am Sonntag vor der Wahl umwandelte. Auch beim ZDF wird es unterdessen noch eine Sendung mit allen vier geben: Sie stellen sich im Rahmen der Sendung 'Klartext' am Donnerstag kommender Woche den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Linke, BSW, FDP und CSU sind an diesem Abend dann später bei 'Maybrit Illner' zu Gast.

Weiterlesen »