Politische Kriminalität in Mecklenburg-Vorpommern steigt im Wahlkampf

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen Wochen viele Straftaten mit Bezug zur anstehenden Bundestagswahl registriert. Die meisten Delikte betreffen Vandalismus an Wahlplakaten, jedoch gab es auch einige Gewaltdelikte gegen Politiker und Wahlkampfteams.

Abgerissene Plakate , Übergriffe auf Wahlbüros und Angriffe auf Mandatsträger - in Wahlkampf zeiten neigen einige Zeitgenossen zur Verrohung. Auch der 'Tortenwurf' auf FDP-Chef Lindner fällt darunter. Schwerin (dpa/mv) - Die Polizei hat in Mecklenburg-Vorpommern bislang 231 Straftaten mit Bezug zur anstehenden Bundestagswahl registriert, darunter vier Gewaltstraftaten.

Die allermeisten Delikte beziehen sich auf die Beschädigung oder Zerstörung von Wahlplakaten, wie das Landeskriminalamt auf Anfrage mitteilte. Vor allem durch diese Straftaten komme es im Wahlkampf regelmäßig zu einem hohen Anstieg der politisch motivierten Kriminalität. 24 der Straftaten wurden bislang aufgeklärt. Zu den Gewaltdelikten zählte auch der Tortenwurf auf FDP-Chef Christian Lindner am 9. Januar in Greifswald. Eine Veranstaltungsteilnehmerin und Linken-Politikerin hatte Lindner damals mit einem Pappteller beworfen, auf dem sich vermutlich Rasierschaum, Schaumfestiger oder Seife und Konfetti befanden. Die Ermittlungen und Zeugenvernehmungen in dem Fall laufen noch. Am 23. Januar wurde eine SPD-Mitarbeiterin des Bundestages beim Aufbau eines Infostandes von Jugendlichen mit Eiern beworfen. Namentlich bekannte Tatverdächtige hätten den Infostand mit etwa zehn Eiern beworfen und zudem den Hitlergruß gezeigt und die Worte 'Heil Hitler!' gegrölt. In Neubrandenburg wurde eine Bundestagsabgeordnete der Linken am 25. Januar beim Anbringen von Wahlplakaten an einem Laternenmast von einer Gruppe von vier Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahre angegangen. Die Jugendlichen rissen ein Plakat zu Boden und beleidigten die Abgeordnete. Eine 12-Jährige warf ihr zudem eine Flasche auf den Fuß. Beim vierten Fall störte ein Mann am 25. Januar in Friedland einen Infostand der CDU. Zunächst habe der Tatverdächtige ein Wahlplakat aus der Halterung gerissen und dann zwei Parteimitglieder beleidigt und versucht, sie zu schlagen. Alle vier Gewaltdelikte seien als Angriff auf Amts- und/oder Mandatsträger oder Parteirepräsentanten erfasst worden. Die allermeisten Vorfälle bezogen sich aber auf Vandalismus an Wahlplakaten, die ganz oder teilweise heruntergerissen, beschmiert, besprüht oder in seltenen Fällen sogar in Brand gesetzt wurden. In diesem Jahr wurden den Angaben zufolge in dem Zusammenhang bereits 196 derartige politisch motivierte Straftaten erfasst (Stand: 10. Februar). 'Bisher konnten insgesamt 1.008 angegriffene Plakate der verschiedenen Parteien in MV festgestellt werden', so ein LKA-Sprecher. Hinzu kamen über ein Dutzend Übergriffe auf Wahlkreisbüros. Im Wahljahr 2024 (Europa- und Kommunalwahl) wurden laut LKA 547 Wahlstraftaten und drei Gewaltdelikte registriert. Im Jahr 2021 zur vergangenen Bundestags- und Landtagswahl wurden 299 Straftaten und davon sechs Gewalttaten verzeichnet





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wahlkampf Kriminalität Plakate Gewaltdelikte Politiker

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Investitionskostenzuschuss angehoben : KV Mecklenburg-Vorpommern erhöht die Förderungen für die NiederlassungFür neue Niederlassungen sind in Mecklenburg-Vorpommern jetzt bis zu 125.000 Euro für Hausärzte möglich. KV und Krankenkassen wenden rund zehn Millionen Euro im Jahr für unterschiedliche Förderprogramme auf.

Weiterlesen »

Die gefährlichsten Straßen in Mecklenburg-Vorpommern: Hier müssen Autofahrer aufpassen!Verkehrssicherheit: Tipps für den Urlaub - Hier im Video

Weiterlesen »

Mecklenburg-Vorpommern: Stieftochter in die Dusche gesperrtEin Mädchen soll im Alter zwischen 14 und 15 Jahren tage- und zum Schluss wochenlang in eine Dusche gesperrt worden sein. Auf der Anklagebank: die Stiefmutter und deren Ehemann.

Weiterlesen »

Mecklenburg-Vorpommern: Mehr Einsätze im Dunkeln für die DRF-RettungsflugwachtRettungshubschrauber der DRF-Rettungsflugwacht mussten 2024 häufiger nach Sonnenuntergang abheben als 2023. Die Zahl dieser Einsätze hat nach Angaben der DRF bundesweit um 13 Prozent zugenommen.

Weiterlesen »

Mecklenburg-Vorpommern: Hammer-Angriff: Frau wegen Mordversuchs vor GerichtEine Frau soll versucht haben, ihren schlafenden Mann zu töten. Der überlebte nur mit schwersten Verletzungen.

Weiterlesen »

Mecklenburg-Vorpommern: Hunderte gefährliche Gegenstände bei Kontrollen gefundenTotschläger, Einhandmesser, Rosenschere - Wachleute in Mecklenburg-Vorpommerns Gerichten finden im Schnitt drei gefährliche Gegenstände pro Tag. Doch nicht immer wird kontrolliert.

Weiterlesen »