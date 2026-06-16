Ein interner Bericht enthüllt, dass der MDR eine Regelung eingeführt hat, die freien Mitarbeitern bis zu 90 Prozent ihrer Bezüge auch dann zahlt, wenn sie keine Aufträge erhalten. Diese Praxis steht inmitten von Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wirft Fragen nach der Verwendung von Gebührengeldern auf.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sieht sich seit langem Vorwürfen ausgesetzt, politisch links zu stehen und mit den Beitragszahlern der Bürger verschwenderisch umzugehen. Ein aktueller Fall beim Mitteldeutschen Rundfunk ( MDR ) unterstreicht diese Kritik auf besondere Weise.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet, hat der Sender eine Vereinbarung getroffen, nach der freie Mitarbeiter auch dann finanziell entschädigt werden sollen, wenn sie keine Arbeit erhalten. Diese Regelung sieht sogenannte Ausgleichszahlungen vor, die in der Zeit zwischen April 2026 und März 2027 greifen.

Mitarbeiter, die über einen längeren Zeitraum für den MDR tätig sind, sollen demnach 90 Prozent ihrer bisherigen Bezüge erhalten, während neuere oder kurzfristig Beschäftigte immerhin noch 80 Prozent bekommen - unabhängig davon, wie oft sie tatsächlich im Einsatz sind. Diese Entwicklung tritt zu einer Zeit auf, in der der MDR aufgrund von Sparkursen seine Aufträge an freie Mitarbeiter reduzieren will. Praktisch bedeutet die neue Regelung, dass ein großer Teil der ohnehin knappen Mittel ohne konkrete Gegenleistung fließen wird.

Der Medienexperte und Kritiker des öffentlich-rechtlichen Systems, der mit der Zeitung sprach, kommentiert: Viele Anstellungen des MDR rochen nach Scheinselbstständigkeit. Es gebe allein vier Kategorien an freien und festen freien Mitarbeitern. Er vermutet, dass diese wegen des Sparkurses auf die Barrikaden gegangen sind und damit diese Regel durchsetzen konnten. Der Intendant des MDR habe der Vereinbarung bereits zugestimmt.

Auf eine Anfrage der FAZ zu den rechtlichen Hintergründen dieser Ausgleichszahlungen reagierte der MDR nicht direkt, betonte jedoch, dass sich nun die Gremien des Senders damit befassen müssten. Fest steht, dass der MDR im Jahr 2024 trotz kassierter Gebührengelder von rund 775 Millionen Euro sogar mehr ausgab, als er einnahm. Deshalb soll es jetzt eine dreijährige Zwangspause für neue Einstellungen geben. Diese Entwicklung passt in ein größeres Muster.

So wird von_beobachtern_immer_wieder_angemerkt,_dass_die_Sender_oft_Einsparpotentiale_ignorieren. _Stattdessen_würden_Manöver_gestartet,_die_den_Anschein_von_Kürzungen_erwecken,_tatsächlich_aber_nur_die_Gebührenzahler_belasten. _Ein_Kritiker_erklärt:_Ziel_der_Verantwortlichen_sei_es,_einen_möglichst_großen_Proteststurm_der_Zuschauer_zu_entfachen,_der_sich_gegen_die_Politik_richte,_welche_der_Forderung_nach_höheren_Gebühren_bisher_nicht_nachkomme. _Dabei_gäbe_es_zahllose_Einsparmöglichkeiten,_die_die_Sender_aus_Eigeninteresse_aber_nicht_nutzen.

_Die_jüngste_Maßnahme_des_MDR_unterstreicht_diese_Problematik_auf_paradigmatische_Weise. _Zwar_sollen_angeblich_Kosten_gespart_werden,_doch_in_Wirklichkeit_werden_strukturelle_Ausgaben_geschaffen,_die_die_Beitragszahler_langfristig_belasten. _Die_Ausgleichszahlungen_kommen_vor allem_den_freien_Mitarbeitern_zugute,_die_wahrscheinlich_ohne_diesen_Druck_der_Sparmaßnahmen_nicht_in_den_Genuss_einer_solchen_garantierten_Finanzierung_gekommen_wären. _Gleichzeitig_wird_der_Eindruck_verstärkt,_dass_der_öffentlich-rechtliche_Rundfunk_seine_Resourcen_nicht_zum_Wohl_des_Publikums_sondern_zur_Befriedigung_interner_Interessen_einsetzt.

_Diese_Praxis_trägt_nicht_dazu_bei,_das_angespannte_Verhältnis_zwischen_Beiträgen_und_Leistungen_zu_verbessern. _Vielmehr_führt_sie_zu_einer_weiteren_Rightful_Verärgerung_unter_den_Gebührenzahlern,_die_sich_fragen_müssen,_warum_für_nicht_geleistete_Arbeit_dennoch_hohe_Zahlungen_fließen. _Ob_diese_Vereinbarung_rechtlich_haltbar_ist,_bleibt_fraglich. _Die_Forderung_nach_Transparenz_und_einer_strikten_Controlling_der_Ausgaben_wird_vor_diesem_Hintergrund_lauter.

_Der_MDR_steht_nun_in_der_Pflicht,_seine_Gremien_und_die_Öffentlichkeit_über_die_Hintergründe_aufzuklären. _Es_bleibt_abzuwarten,_ob_die_angesprochenen_Kontrollgremien_wirksam_Einschränkungen_durchsetzen_oder_ob_sich_die_Praxis_der_Ausgleichszahlungen_als_weiteres_Dauerproblem_des_öffentlich-rechtlichen_Rundfunks_etabliert. _Die_Debatte_um_die_Verwendung_der_Beiträge_wird_durch_diesen_Fall_erneut_belebt. _Viele_Bürger_fühlen_sich_von_den_Anstalten_nicht_vertreten_und_wissen_nicht,_wo_ihre_Gelder_tatsächlich_hinfließen. _EinGrundsätzlichesUmdenken_ist_gefragt,_damit_der_öffentlich-rechtliche_Rundfunk_seinen_Auftrag_effizient_und_wirtschaftlich_erfüllen_kann. _Solange_allerdings_solche_Praktiken_bestehen_bleiben,_wird_das_Vertrauen_weiter_erodieren. _Die_Politik_ist_gefragt,_die_nötigen_rahmenbedingungen_zu_schaffen,_damit_Beiträge_nicht_für_leere_Versprechen_sondern_für_echte_Leistungen_verwendet_werden





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