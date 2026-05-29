Politische Turbulenzen in den USA: Trump, Bondi, Richterstopp, Kenia-Krise und Disney-Kritik

Ein Überblick über die aktuellen politischen Ereignisse: Trump attackiert Jill Biden, Bondi verweigert Aussage zu Epstein, Richter stoppt Entschädigungsfonds, Kenia blockiert Ebola-Quarantäne, Disney kritisiert FCC.

In den USA sorgt eine Reihe von politischen Entwicklungen für Aufsehen. Zunächst äußerte sich Ex-Präsident Donald Trump abfällig über Jill Biden, die Ehefrau seines Vorgängers Joe Biden.

In einem Interview mit CBS News hatte Jill Biden über das TV-Duell zwischen Trump und ihrem Mann gesprochen und dabei ihre Angst geäußert, Joe Biden könnte einen Schlaganfall erlitten haben. Trump reagierte auf Truth Social mit der Behauptung, Jill Biden habe sich nicht wie eine gute Ehefrau verhalten, da sie nicht auf die Bühne geeilt sei, um ihrem Mann zu helfen. Dies zeigt erneut Trumps Tendenz, persönliche Angriffe gegen politische Gegner und deren Familien zu führen.

Parallel dazu verweigerte die ehemalige US-Justizministerin Pam Bondi bei einer Befragung im Repräsentantenhaus die Aussage zu möglichen Verwicklungen von Präsident Trump in die Veröffentlichung von Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Bondi verteidigte das Vorgehen der Regierung und betonte, Gerechtigkeit und Transparenz seien auf Weisung Trumps hergestellt worden. Die Demokraten kritisierten ihr Verhalten als ausweichend und respektlos. Des Weiteren hat eine Bundesrichterin die Auszahlungen aus einem neuen Entschädigungsfonds der Trump-Regierung vorläufig gestoppt.

Der Fonds in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar sollte Verbündete des Präsidenten entschädigen, stieß jedoch auf heftige Kritik, auch aus den Reihen der Republikaner. Bedenken gibt es insbesondere darüber, dass Beteiligte an den Kapitol-Ausschreitungen von 2021 Anspruch auf Zahlungen haben könnten. Eine Anhörung zur Verlängerung der Entscheidung ist für den 12. Juni angesetzt.

International sorgte die Entscheidung des Obersten Gerichts Kenias für Schlagzeilen, das den Plan für eine Quarantänestation für US-Bürger stoppte, die möglicherweise mit Ebola in Kontakt gekommen waren. Die US-Regierung wollte in Kenia ein Zentrum errichten, um betroffene Personen aus der Demokratischen Republik Kongo zu versorgen, doch das Gericht setzte die Verträge bis auf weiteres aus. Die kenianische Regierung betonte, man habe lediglich über die Unterstützung der Ebola-Vorsorge gesprochen, Details blieben unklar.

Schließlich übte der Medienkonzern Disney scharfe Kritik an der US-Medienbehörde FCC. FCC-Chef Brendan Carr, ein Vertrauter Trumps, hatte der Disney-Tochter ABC auferlegt, sämtliche Sendelizenzen vorzeitig zu erneuern, obwohl diese erst zwischen 2028 und 2031 auslaufen würden. Disney warf der Behörde Einschüchterung und den Versuch vor, unliebsame Meinungen zum Schweigen zu bringen und warnte vor Selbstzensur in der Medienlandschaft





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