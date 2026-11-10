Politischer Polarisierungsbarometer Studie: Mehrheit fordert Ukraine Hilfe

Neue MIDEM-Studie zeigt tiefe Spaltungen: 54 Prozent wollen Ukraine weiter unterstützen, während 65 Prozent Zuwanderung einschränken. Details zur Fachkräftefrage.

Eine aktuelle Untersuchung des Mercator Forum s für Migration und Demokratie ( MIDEM) an der Technischen Universität Dresden offenbart signifikante Veränderungen in der deutschen öffentlichen Meinung. Die Erhebung identifiziert die Ukraine-Frage als das emotional am stärksten aufgeladene Thema im aktuellen politischen Diskurs. Die Daten aus dem März dieses Jahres verdeutlichen ein Bild tiefer gesellschaftlicher Spaltungen bei der Beantwortung zentraler außenpolitischer und migrationspolitischer Fragen.

Überwältigende Mehrheit für Ukraine Hilfe

Rund 54 Prozent der deutschen Bevölkerung sprechen sich dafür aus, dass Deutschland die Ukraine im aktuellen Abwehrkampf gegen den russischen Angriff weiterhin unterstützt. Dieser klare Mehrheitssatz steht im Kontrast zu einer deutlich polarisierten Gegenposition. Die Skala der Befragung reichte von der Forderung nach stärkerer Abgrenzung von Russland bis hin zu einem Vorschlag, die Ukraine nicht länger zu unterstützen und stattdessen auf Russland zuzugehen.

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Die Zahl der Befragten, die auf einer Skala von 0 bis 10 den äußersten Wert zugunsten Russlands wählten, ist im Vergleich zur vorherigen Erhebung deutlich gestiegen. Während zuvor 13,7 Prozent der Teilnehmer diese extreme Position vertraten, sind es nun 17,3 Prozent. Zudem tendierten rund 17 Prozent der Befragten zu keiner eindeutigen Position oder traute sich in dieser hochsensiblen Frage kein Urteil zu. Die Untersuchung basiert auf einer repräsentativen Befragung von 2785 Menschen in der Bevölkerung ab 18 Jahren.

Stabilität bei Einschränkungen der Zuwanderung

Parallel zur außenpolitischen Debatte zeigt sich bei der Migrationspolitik eine bemerkenswerte Stabilität der Meinungen. Rund zwei Drittel der Bevölkerung, konkret 65,1 Prozent, sprachen sich in der aktuellen Studie dafür aus, dass die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer insgesamt eingeschränkt werden sollten. Dieser Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr, als noch 67 Prozent der Befragten eine Einschränkung befürworteten, kaum verändert. Es bleibt unklar, ob diese Konstanz mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zusammenhängt, da die Studie hierzu keine kausalen Antworten liefert.

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Allerdings zeigt sich bei einem spezifischen Teilbereich der Einwanderungspolitik eine spürbare Tendenz zur Liberalisierung. Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet im Frühjahr des aktuellen Jahres mit 56 Prozent, dass die Zuzugsmöglichkeiten für ausländische Fachkräfte erleichtert werden. Dies markiert einen klaren Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung der wirtschaftlichen Notwendigkeiten.

Wandel der Haltung zu Fachkräfteeinwanderung

Gemessen an den Daten von vor einem Jahr hat sich die Haltung zur Fachkräfteeinwanderung merklich gewandelt. Ein Jahr zuvor hatten sich noch 61 Prozent der Befragten für eine erleichterte Einwanderung von Spezialisten ausgesprochen, während 23 Prozent dieser Maßnahme damals ablehnend gegenüberstanden. Der aktuelle Rückgang der Befürworter auf 56 Prozent deutet auf eine komplexere Diskussion hin, die weder eine pauschale Öffnung noch eine vollständige Schließung der Grenzen im Fokus hat.

Die Untersuchung des MIDEM an der Technischen Universität Dresden unterstreicht somit die Dualität der deutschen öffentlichen Meinung. Während die Unterstützung für die Ukraine als klare, wenn auch polarisierte Position erkennbar ist, zeigt sich bei der Zuwanderungspolitik eine Nuance, die zwischen generellen Einschränkungen und spezifischen Erleichterungen für den Arbeitsmarkt differenziert. Die Datenlage aus März liefert damit eine aktuelle Momentaufnahme der gesellschaftlichen Prioritäten.