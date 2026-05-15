Die iranische Nationalmannschaft wurde unter martialischen Vorzeichen verabschiedet, was Fragen zur politischen Instrumentalisierung und den Visa-Ausgaben für die WM aufwirft.

Die Verabschiedung der iranischen Fußball-Nationalmannschaft zu ihrem Trainingslager in der Türkei verlief in einer Atmosphäre, die wenig mit dem Geist des sportlichen Wettkampfs zu tun hatte.

Auf dem geschichtsträchtigen Enghelab-Platz in Teheran, der besser als Revolutionsplatz bekannt ist, wurde die Mannschaft in einem Rahmen verabschiedet, der eher an eine militärische Parade als an eine sportliche Reise erinnerte. Die Spieler, gekleidet in rot-schwarzen Trainingsanzügen, standen auf einer Bühne, während um sie herum eine staatlich orchestrierte Zeremonie stattfand. Im Publikum wurden Fahnen geschwenkt und politische Parolen skandiert, die eine Stimmung von Kampfbereitschaft und nationaler Aggression vermittelten.

Die Live-Übertragung im staatlichen Fernsehen ließ keinen Zweifel daran, dass dieses Ereignis primär der innenpolitischen Propaganda diente und weniger der Motivation der Athleten für die kommenden Spiele in den USA, Kanada und Mexiko. Besonders besorgniserregend waren die Worte des Verbandspräsidenten Mehdi Tadsch. Vor tausenden ausgewählten Anhängern betonte er, dass die Mannschaft den Iran nicht nur als sportliches Team, sondern als Teil der sogenannten Widerstandsfront und als Kriegshelden des Obersten Führers vertreten werde.

Tadsch bezeichnete die Fußballer explizit als Säulen der Autorität und des Widerstands. Damit wird die Grenze zwischen Sport und staatlicher Ideologie vollständig aufgelöst. Die Mannschaft wird nicht mehr als Gruppe von Sportlern wahrgenommen, die ihr Land repräsentieren, sondern als politisches Symbol, das die harte Linie des Regimes im Ausland legitimieren soll.

Auch der iranische Präsident Massud Peseschkian steuerte zu dieser martialischen Rhetorik bei und forderte die Spieler auf, die Würde Irans mit Entschlossenheit zu verteidigen, was in diesem Kontext weniger als sportlicher Ehrgeiz, sondern als politische Mission zu verstehen ist. Die politische Instrumentalisierung geht noch weiter, da sogar eine neue Team-Hymne präsentiert wurde, deren Klang und Inhalt stark an militärische Propaganda erinnern. Diese Entwicklung ist besonders brisant, wenn man die personellen Verflechtungen betrachtet.

Mehreren Funktionären sowie Teammitgliedern wird eine sehr enge Nähe zu den Revolutionsgarden vorgeworfen, einer Organisation, die in den Vereinigten Staaten offiziell auf der Terrorliste steht. Diese Verbindung könnte für die Mannschaft fatale Folgen haben, insbesondere im Hinblick auf die Visumsbeantragung für die Weltmeisterschaft in Nordamerika. Es ist derzeit völlig unklar, ob die US-Behörden allen Spielern und Offiziellen die Einreise gestatten werden.

Vor allem Verbandschef Tadsch steht unter Beobachtung, da ihm eine frühere Mitgliedschaft in den Revolutionsgarden nachgesagt wird, was seine Teilnahme an der WM massiv gefährden könnte. Parallel zu diesen politischen Spannungen befindet sich der iranische Fußballverband in einem sportlichen Chaos. Die instabile Lage im Land und die drohenden Konflikte in der Region haben dazu geführt, dass die Nationalmannschaft in Teheran kein einziges offizielles Testspiel gegen internationale Gegner austragen konnte.

Trainer Amir Ghalenoei sah sich gezwungen, die Vorbereitung auf interne Spiele zwischen einem A- und B-Team zu beschränken, was für eine Mannschaft, die auf einer Weltbühne bestehen will, völlig unzureichend ist. Erst im jetzigen Trainingslager in Antalya, Türkei, soll mit einem geplanten Spiel gegen Gambia eine erste echte internationale Prüfung stattfinden. Die Kombination aus politischem Druck, drohenden diplomatischen Problemen und einer mangelhaften sportlichen Vorbereitung lässt die Aussichten für das Team im kommenden Turnier düster erscheinen





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