Aus einem Auto heraus bittet ein Mann einige Menschen per Telefon um Hilfe. Er versucht Geld aufzutreiben, das man von ihm fordert. Ein Bekannter macht sich Sorgen und alarmiert die Polizei.

Aus einem Auto heraus bittet ein Mann einige Menschen per Telefon um Hilfe. Er versucht Geld aufzutreiben, das man von ihm fordert. Ein Bekannter macht sich Sorgen und alarmiert die Polizei.

Berlin - Die Erpressung eines Mannes hat in Berlin einen größeren Einsatz der Polizei mit Spezialkräften und einem Hubschrauber ausgelöst. Beamte befreiten den 23-Jährigen schließlich am Donnerstagabend aus einem Auto auf dem Helene-Weigel-Platz in Marzahn, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Erpressung ermittelt.

Advertisement

Advertisement

Nach Polizeiangaben wurde der 23-Jährigen in Friedrichshain zur Übergabe von Geld gedrängt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann dann nach einem Streit zu den zwei festgenommenen Männern ins Auto gestiegen sein. Während der anschließenden Fahrt rief er mehrere Bekannte an, um von ihnen die geforderte Geldsumme zu erlangen. Einer der Gesprächspartner alarmierte dann die Polizei, die die Fahndung einleitete.