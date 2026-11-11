Polizei beschlagnahmt E-Scooter mit 127 km/h in Märkischem Kreis

Die Polizei sicherte einen manipulierten E-Scooter, der theoretisch 127 km/h erreicht. Ermittlungen wegen Zulassungsdelikt und Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Die Polizei im Märkischen Kreis hat einen elektrisch betriebenen Tretroller beschlagnahmt, der durch massive technische Veränderungen eine Spitzengeschwindigkeit von 127 km/h erreichen kann. Bei einer Routinekontrolle mehrerer Jugendlicher mit E-Rollern bemerkte die Gruppe die Beamten und versuchte zu fliehen. Ein 16-Jähriger konnte jedoch festgehalten werden, um sein Fahrzeug genauer untersuchen zu lassen.

Technische Analyse auf dem Prüfstand

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs auf dem sogenannten Rollenprüfstand zeigte sich das außergewöhnliche Leistungsvermögen des modifizierten Rollers. Der E-Scooter beschleunigte bis zu den genannten 127 km/h, was ein Polizeisprecher als Top-Wert für den Märkischen Kreis bezeichnete. Es handelte sich dabei jedoch um einen rein theoretischen Wert ohne Fahrerbelastung, da ein Insasse die Höchstgeschwindigkeit technisch nicht hätte erreichen können.

Also read Zwölfjähriger flüchtet auf E-Scooter vor der Polizei – Unfall stoppt den Jungen

Ermittlungsverfahren gegen Eltern

Gegen die Eltern des Jugendlichen wurde ein eigenes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Vorwurf lautet auf die Zulassung eines frisierten Fahrzeuges. Durch die vorgenommenen Manipulationen erlischt gemäß der Aussage der Behörden die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung dar und zieht rechtliche Konsequenzen nach sich.

Advertisement

Gefahrenpotential und Versicherungsschutz

Ein Polizeisprecher warnte eindringlich vor der extremen Gefährlichkeit solcher Umbauten. Bremsen, Fahrwerk und Reifen sind konstruktionsbedingt nicht für solche Geschwindigkeiten ausgelegt. Die Folge können schwere Unfälle sein, bei denen sowohl die Fahrer als auch unbeteiligte Dritte verletzt werden können. Zudem übernimmt die Versicherung in diesen Fällen keine Schadensregulierung.