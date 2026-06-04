Polizei bestätigt gewaltsamen Tod des 33-Jährigen in Kunzach

Die Ermittlungen der Polizei haben bestätigt, dass der 33-jährige Mann, der im Weiler Kunzach gefunden wurde, gewaltsam ums Leben gekommen ist. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt weiterhin.

Die Ermittlungen der Polizei haben bestätigt, dass der 33-jährige Mann, der im Weiler Kunzach gefunden wurde, gewaltsam ums Leben gekommen ist. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt weiterhin.

Ein Polizeikommissar hat bestätigt, dass der Verdacht, dass der Mann durch ein Gewaltverbrechen ums Leben kam, sich durch die Obduktion bestätigt hat. Die Polizei ist jedoch noch nicht in der Lage, die genaue Todesursache preiszugeben. Der Verdächtige, ein 50-jähriger Mann, wird weiterhin gesucht. Die Polizei weist ausdrücklich auf die Unschuldsvermutung hin, die bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt. Hinweise zu der Tat werden weiterhin gesucht





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Polizei Tötungsdelikt Ermittlungen Kunzach Gewaltsamer Tod

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