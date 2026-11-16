Polizei Bonn sucht Zeugen zum Cold Case Isolde Becker: neues Phantombild von Eric

Die Polizei Bonn veröffentlicht ein Phantombild eines Mannes namens Eric, der am 20. Mai 1973 am Autoscooter auf der Maikirmes in Windeck-Dattenfeld arbeitete.

Die Kriminalpolizei Bonn hat die Ermittlungen im seit mehr als fünf Jahrzehnten offenen Fall um die vermisste Isolde Becker intensiviert. Um neue Hinweise zu erhalten, gibt die Behörde ein Phantombild eines unbekannten Mannes heraus, der am 20. Mai 1973 am Autoscooter auf der Maikirmes in Windeck-Dattenfeld tätig war. Dieses visuelle Hilfsmittel soll helfen, die Identität dieser Schlüsselperson aufzuklären und so das Rätsel um das Schicksal der damals 13-jährigen Isolde Becker zu lösen.

Details zum Phantombild und zur Person Eric

Das erstellte Gesichtsbild basiert nicht auf einer technischen Rekonstruktion, sondern auf den genauen Erinnerungen mehrerer Zeugen, die zum Tatzeitpunkt anwesend waren. Der Mann, der unter dem Decknamen "Eric" geführt wird, soll damals zwischen 18 und 20 Jahren alt gewesen sein. Zeugen beschreiben ihn als sportlich gebaut mit einer Körpergröße von 1,70 bis 1,75 Metern. Auffällig waren zudem seine stahlblauen Augen und seine besonders langen Wimpern.

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Ein entscheidendes Erkennungsmerkmal ist die Art und Weise, wie sich Eric zitierte. An beiden Daumen trug er Silberringe, ein Detail, das den Zeugen im Gedächtnis geblieben ist. Die Polizei Bonn stuf diesen Mann als wichtigen Zeugen in der Rekonstruktion der Geschehnisse ein. Durch die Spezifität dieser Beschreibung hoffen die Ermittler, Personen zu erreichen, die den jungen Mann vor über 50 Jahren gesehen haben könnten.

Weitere Verdächtige und die Familie Milz

Neben "Eric" sind in den neuen Ermittlungen zwei weitere Männer vom Autoscooter im Fokus. Während der Befragungen tauchten die Vor- oder Spitznamen "Eddie" und "Elvis" auf. Diese Personen sollen ebenfalls am 20. Mai 1973 im Bereich des Autoscooters gearbeitet haben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das zuvor erwähnte Phantombild nicht zu "Eric", sondern zu einem dieser beiden Männer gehört.

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Der Autoscooter war ein festes Element der Schaustellerfamilie Milz. Diese familiäre Struktur rund um die Kirmes ist ein zentraler Ankerpunkt für die aktuellen Nachforschungen. Die Polizei vermutet, dass "Eddie" und "Elvis" sich im Großraum Köln aufhalten könnten. Allerdings gibt es keine eindeutigen Beweise für ihre Aufenthaltsorte, weshalb die Fahndung noch nicht auf diese spezifische Region beschränkt ist.

Hergang des Verschwindens am 20. Mai 1973

Am Tag des Verschwindens befand sich Isolde Becker zwischen 10.30 und 13.30 Uhr auf der Maikirmes in Windeck-Dattenfeld, einem Ortsteil von Windeck bei Bonn. Sie war das letzte Mal in diesem Zeitfenster gesichtet worden. Direkt im Anschluss daran verlor sich jede Spur des Mädchens. Ihre Angehörigen meldeten sie einen Tag später offiziell als vermisst, doch trotz jahrzehntelanger Bemühungen blieb der Fall lange Zeit ohne greifbare Ergebnisse.

Der Fall "Isolde" galt lange Zeit als kalt, doch die Polizei Bonn hat die alten Akten erneut aufgenommen. Die Behörde nutzt nun modernere methodische Ansätze, um die historischen Zeugenaussagen neu zu werten. Das Ziel ist es, durch eine kritische Überprüfung der Dokumente und der neuen Zeugengespräche neue Erkenntnispfade zu erschließen, die in den vergangenen Jahrzehnten möglicherweise übersehen wurden.

Wie Bürger helfen können

Die Polizei Bonn appelliert an die Öffentlichkeit, bei der Suche nach diesen Personen behilflich zu sein. Jeder Hinweis, der zur Identifizierung von Eric, Eddie oder Elvis beiträgt, wird als wertvoll erachtet. Die Behörde bittet alle Bürger, die sich an diesen Mann oder die anderen Kirmeshelfer erinnern können, unverzüglich Kontakt aufzunehmen.

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Sachverhalt kann die Polizei Bonn unter der Telefonnummer 0228 15-0 melden. Alternativ ist eine Kommunikation per E-Mail an die Adresse KK11.Bonn@polizei.nrw.de möglich. Die Leitung der Ermittlungen liegt bei der Kriminalpolizei, die systematisch nach Zeugen aus dem Jahr 1973 sucht, um die Lücke im Wissensstand zu schließen und möglicherweise das Schicksal von Isolde Becker endlich aufzuklären.