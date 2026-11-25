Die Polizei Brandenburg und Initiativen in Potsdam markieren den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen mit Warnplakaten, Orangensymbolik und neuen Schutzplänen für betroffene Personen im Land.

Am Mittwoch, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, haben politische Akteure, Initiativen und die Polizei in Potsdam sowie im gesamten Bundesland Brandenburg gemeinsam das Gedenken an die Opfer von Femizid en in den Mittelpunkt gerückt. Landes- und Stadtpolitik sowie soziale Initiativen nutzten dieses Datum, um die Öffentlichkeit eindringlich auf die weiterhin bestehende Problematik häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt aufmerksam zu machen und konkrete Maßnahmen zu deren Prävention vorzustellen.

Statistik und Plakataktion des Landespolizeipräsidiums

Nach offiziellen Angaben des Polizeipräsidiums Brandenburg verzeichneten die Sicherheitsbehörden im Jahr 2025 landesweit insgesamt 6.434 registrierte Fälle von häuslicher Gewalt. Um auf diese hohe Zahl und die damit verbundene Gefahr für die Bevölkerung hinzuweisen, präsentierte die Polizei am Mittwoch am Potsdamer Hauptbahnhof eine umfassende neue Plakataktion mit dem Titel "Gewalt endet hier". Diese visuelle Kampagne soll ab sofort beginnen und bis zum 17. Dezember laufen.

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Bis zu diesem Stichtag werden die grafischen Motive der Kampagne in 40 verschiedenen Städten an insgesamt 105 Standorten im Bundesland installiert sein. Die Polizei Brandenburg betonte bei der Vorstellung, dass die Zielgruppe dieser Aktion nicht ausschließlich Betroffene selbst sind. Vielmehr richtet sich die Botschaft explizit an das gesamte soziale Umfeld der Gewalttäter und Opfer, um eine breitere Sensibilisierung der Gesellschaft zu erreichen.

Schlüsselrolle des sozialen Umfelds in Krisensituationen

Laut Aussagen der Behörde spielen Angehörige, Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn sowie Kolleginnen und Kollegen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, frühzeitig Schutzzonen für gefährdete Personen zu schaffen. Diese Personen im direkten Umfeld können wichtige Multiplikatoren sein, um Betroffene dazu zu bewegen, sich Unterstützung bei speziellen Hilfseinrichtungen oder direkt bei der Polizei zu holen. Die Intervention des Umfelds gilt als ein zentrales Element, um Eskalationsspiralen zu durchbrechen und Leben zu retten.

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Zur Verdeutlichung dieser Botschaft betrachten zwei Polizistinnen im Rahmen der Pressepräsentation exemplarisch ein Plakat, das an einer Werbetafel am Hauptbahnhof angebracht wurde. Die visuelle Prägung der Öffentlichkeit durch diese wiederkehrende Kampagne soll dazu beitragen, die Hemmschwelle zu senken, Hinweise auf drohende oder bereits geschehene Gewalt weiterzuleiten. Die Polizei betont damit, dass der Schutz vor Gewalt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die über die reinen Aufgaben der Strafverfolgung hinausgeht.

Orangensymbolik und Gedenken an spezifische Femizide

In Potsdam wurde die Reichweite des Aktionstages durch diverse sichtbare Symboliken unterstrichen. Vor dem Landtag und dem Stadthaus wurden Flaggen gehisst, um auf die weltweite Kampagne "Orange the world" hinzuweisen. Bei dieser Initiative zeigen Menschen, Organisationen, Kommunen und Firmen über einen Zeitraum von 16 Tagen hinweg mit der Farbe Orange ihre absolute Nulltoleranz gegenüber Gewalt an Frauen. Diese farbliche Hervorhebung dient als starkes visuelles Signal der Solidarität und des politischen Willens.

Am selben Nachmittag waren zudem eine Laufdemonstration durch die Stadt sowie eine Kundgebung am Alten Markt geplant. Dort waren orangefarbene Schuhe auf den Treppen zum Alten Rathaus und orangefarbene Blumen aufgestellt worden. Diese Objekte standen symbolisch für weibliche Opfer tödlicher Gewalt in Deutschland. Das Autonome Frauenzentrum nutzte die Veranstaltung insbesondere, um an drei Frauen zu erinnern, die im August 2026 in kurzer Zeit hintereinander in Brandenburg mutmaßlich von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet wurden.

Medizinische Prävention und gesetzliche Ausbaupläne des Landes

Die Landesärztekammer verwies im Rahmen des Aktionstages auf die besondere Rolle von Arztpraxen und Kliniken im Präventionsprozess. Medizinisches Fachpersonal habe oft Zugang zu Informationen, die für die Sicherheit der Patientinnen entscheidend sein können, und könne Gewaltfolgen frühzeitig erkennen sowie Verletzungen dokumentieren. Zudem kommt Ärzten die Aufgabe zu, Betroffene umfassend über verfügbare Hilfsangebote und den Weg zu Schutzinstanzen zu informieren.

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Statistisch gesehen liegt das Problem in seiner ganzen Breite vor: Bundesweit waren laut Bundeskriminalamt im Jahr 2025 insgesamt 280.129 Menschen Opfer häuslicher Gewalt, wobei 70,6 Prozent dieser Opfer weiblich waren. Als direkte Konsequenz auf diese Zahlen kündigte der Landkreis Potsdam-Mittelmark die Eröffnung eines eigenen Frauenhauses an. Dieses Schutzobjekt soll ab 2027 insgesamt 27 Frauen und ihren Kindern dauerhaften Schutz bieten.

Auf Länderebene will die Landesregierung die Finanzierung von Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen zukünftig gesetzlich absichern, um die Strukturen nachhaltig zu stabilisieren. Ein weiterer Meilenstein ist der geplante Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für von Gewalt betroffene Frauen, der ab dem Jahr 2032 in Kraft treten soll. Diese gesetzlichen Veränderungen zielen darauf ab, die bisherigen Lücken im Schutzsystem zu schließen und den Zugang zu Hilfsangeboten für gefährdete Frauen zu gewährleisten.