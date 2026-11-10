Polizei durchsucht Ritz in Paris im Fall Mohamed Al-Fayed

Die französische Polizei hat das Pariser Ritz im Fall Mohamed Al-Fayed durchsucht. Der Verdacht lautet Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung.

Im Skandal um den verstorbenen Milliardär Mohamed Al-Fayed (†94) hat die französische Polizei das legendäre Luxushotel Ritz in Paris durchsucht. Das Hotel gehört bis heute der Familie des früheren Harrods -Besitzers. Wie die britische Zeitung The Observer berichtet, fand die Razzia bereits Mitte Oktober 2026 statt.

Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts auf Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung im Zusammenhang mit Al-Fayed. Auch Beamte der Londoner Metropolitan Police waren bei dem Einsatz vor Ort. Die Ermittlungen laufen damit grenzüberschreitend.

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Wie die Durchsuchungen im Ritz abliefen

Die Durchsuchungen im Ritz führten zur Sicherstellung digitaler Beweismittel. Mehrere Personen wurden vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Nach Informationen des Observer wurde kein derzeitiger Mitarbeiter des Ritz festgenommen.

Al-Fayed ist der Vater von Dodi Al-Fayed (†42), der 1997 mit Prinzessin Diana (†36) zusammen war. Beide kamen im August 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben. Dieser familiäre Bezug erklärt, warum der Fall auch in Großbritannien und international große Aufmerksamkeit erhält.

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Neben dem Ritz durchsuchten die französischen Ermittler laut The Observer zwei weitere Immobilien, die früher mit Al-Fayed verbunden waren. Dabei handelt es sich um die Villa Sainte-Thérèse in Saint-Tropez und die Villa Windsor.

Vorwürfe gegen die Al-Fayed-Brüder und Stimmen der Betroffenen

Nach dem Tod Mohamed Al-Fayeds im Jahr 2023 und der BBC-Dokumentation Al Fayed: Predator at Harrods wurden mehr als 400 Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn und seinen Bruder Salah Al-Fayed (†2010) erhoben. Ein Netzwerk im Umfeld der beiden soll geholfen haben, Frauen unter Drogen zu setzen, sexuell zu missbrauchen und in den Menschenhandel zu bringen. Beide Brüder wurden wegen der Vorwürfe nie strafrechtlich belangt.

Im Pariser Verfahren wird unter anderem wegen Vergewaltigung und Menschenhandels ermittelt. Die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte, dass mehrere Opfer von französischen Ermittlern befragt wurden. Die Ermittlungen erfolgen demnach in Abstimmung mit den britischen Behörden, und in diesem Rahmen wurden Mitte Oktober 2026 Durchsuchungen durchgeführt und Beweismittel sichergestellt.

Auch in Großbritannien wächst die Dimension des Falls. Mindestens 157 Personen haben sich mit Vorwürfen gegen die Al-Fayed-Brüder an die Metropolitan Police gewandt. Ein vertraulicher Bericht, über den The Observer berichtet, ordnet 70 Fälle als möglichen Menschenhandel ein. Die Ermittlungen unter dem Namen Operation Cornpoppy gelten laut diesem Bericht als beispiellos.

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Eine ehemalige Ritz-Mitarbeiterin, die Mohamed Al-Fayed sexuellen Missbrauch vorwirft, beschreibt das Ausmaß als Tsunami an Opfern. Nach ihren Worten geht es nicht um eine Handvoll Betroffener. Sie sagt zugleich, dass es gute und schlechte Tage gebe, dass aber immerhin nun ermittelt werde.

Neue Vorwürfe in Schottland und mögliche nächste Schritte

Der Fall wächst weiter, denn neue Vorwürfe kommen hinzu. Wie die BBC berichtet, wirft eine ehemalige Harrods-Mitarbeiterin Salah Al-Fayed vor, sie auf dem Familienanwesen in Schottland unter Drogen gesetzt, wiederholt sexuell missbraucht und wie eine Gefangene gehalten zu haben. Die schottische Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang.

Die Anwältinnen der Betroffenen erklärten gegenüber The Observer, dass jeden Monat neue Opfer aus der ganzen Welt ihre Angst überwinden und den Mut finden, über das zu sprechen, was sie durchleiden mussten. Das Ritz in Paris betonte seinerseits, mit den Behörden zu kooperieren. Das Hotel erklärte, die Sicherheit, die Würde und das Wohlergehen seiner Mitarbeitenden und Gäste hätten für es oberste Priorität.

Konkrete nächste Schritte nennt der Bericht des Observer vor allem im Hinblick auf die laufenden Verfahren in Paris, London und Schottland. Die Pariser Ermittlungen werden in Abstimmung mit den britischen Behörden fortgeführt, und die Metropolitan Police prüft die große Zahl der eingegangenen Hinweise im Rahmen von Operation Cornpoppy.