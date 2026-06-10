Polizei-Einsatz bei Dreharbeiten zu "Hubert ohne Staller": Falsches Kennzeichen auf Audi 80

Ein Polizeieinsatz bei den Dreharbeiten zur ARD-Serie "Hubert ohne Staller" sorgte für Wirbel. Nach BILD-Informationen soll der TV-Polizeiwagen (Audi 80), mit dem das Ermittler-Duo Christian Tramitz (70) und Michael Brandner (74) in der Serie immer unterwegs ist, ein falsches Kennzeichen gehabt haben. Die Polizei ermittelt und übergibt den Vorfall jetzt an die Staatsanwaltschaft München II.

Ein echter Polizei-Einsatz sorgte bei den Dreharbeiten zur ARD-Serie "Hubert ohne Staller" für Wirbel! Nach BILD-Informationen soll der TV-Polizeiwagen ( Audi 80 ), mit dem das Ermittler-Duo Christian Tramitz (70) und Michael Brandner (74) in der Serie immer unterwegs ist, ein falsches Kennzeichen gehabt haben.

Die Polizei ermittelt und übergibt den Vorfall jetzt an die Staatsanwaltschaft München II. Der Vorfall ereignete sich am 3. Juni um 14 Uhr. Nach BILD-Informationen hatte die Polizeiinspektion Wolfratshausen einen Tipp bekommen, rückte aus, kontrollierte den Audi 80 auf Verkehrstauglichkeit.

Die Beamten sollen festgestellt haben, dass der Serien-Wagen von" auf einer öffentlichen Straße mit einem Kennzeichen unterwegs war, das zu einem anderen Auto gehören soll. Das Kennzeichen des polizeilich kontrollierten Audi 80 soll nicht zur Fahrgestellnummer gepasst haben. Filmszene aus Staffel 10 von "Hubert ohne Staller" (v.l. ): Reimund Girwidz (Michael Brandner) und Franz Hubert (Christian Tramitz) mit ihrem TV-Audi 80 und Kollegin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau).

Wie es dazu kam und ob es sich um einen Straftatbestand handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Dabei wird auch eine Rolle spielen, ob die öffentliche Straße zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle ordnungsgemäß für Dreharbeiten gesperrt war oder nicht. Ob die TV-Kommissare Christian Tramitz und Michael Brandner sich zum Zeitpunkt des Polizei-Einsatzes selbst in dem Serien-Fahrzeug befanden oder jemand anders fuhr, dazu wollten die Ermittler keine Auskunft geben. Die Polizei Wolfratshausen bestätigte aber auf BILD-Anfrage den Einsatz.

Ein Sprecher: "Aufgrund einer Mitteilung fand am 3. Juni 2026 in Münsing ein Polizeieinsatz der Polizeiinspektion Wolfratshausen statt. Die polizeiliche Kontrolle richtete sich auf ein im Rahmen der Filmproduktion eingesetztes Fahrzeug sowie dessen ordnungsgemäße Funktion, Zulassung und Verkehrstüchtigkeit. Derzeit wird geprüft, ob strafrechtliche Relevanz bspw. wegen Pflichtversicherungsgesetz, Zulassungsvorschriften usw. besteht.





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