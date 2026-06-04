Polizei ermittelt gegen Afghanen, der die Kölner Synagoge auszuspionieren versuchte

Ein 26-Jähriger Afghaner wird von der Polizei und dem Staatsschutz ermittelt, weil er die Kölner Synagoge auszuspionieren versucht haben soll. Der Verdächtige ist bereits polizeibekannt und als 'Prüffall Islamismus' gelistet.

Polizei und Staatsschutz ermitteln gegen einen Afghanen, der verdächtigt wird, Pläne für einen Anschlag zu haben. Der 26-Jährige soll vor zwei Wochen versucht haben, die Kölner Synagoge auszuspionieren.

Die Behörden sind alarmiert, da der Verdächtige bereits polizeibekannt ist und als 'Prüffall Islamismus' gelistet wurde. Laut Polizeiangaben soll der Mann nahe dem jüdischen Gemeindehaus an der Roonstraße gestanden und mit seinem Handy Filmaufnahmen gemacht haben. Danach habe er hektisch telefoniert. Das auffällige Verhalten des Afghanen sei Mitarbeitern der Synagoge anhand der Überwachungskamera aufgefallen.

Diese verständigten die Polizei. Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass der Mann bereits polizeibekannt ist. Laut 'Focus online' ist er aufgrund eines anderen Vorfalls von den Behörden als 'Prüffall Islamismus' eingestuft worden. Beim Durchsehen seiner Handydaten fanden die Beamten zudem Hinweise darauf, dass der Verdächtige offenbar etliche Schusswaffen verkaufen wollte.

Allerdings wurden keine Aufnahmen der Synagoge gefunden. Der 26-Jährige soll Daten gelöscht haben. Daraufhin wurde ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt. Dabei stellten die Beamten verdächtige Datenträger sicher.

Der Mann befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Polizei und Staatsschutz ermitteln. Der Verdächtige war 2013 als Angehöriger einer sogenannten Ortskraft mit seiner achtköpfigen Familie aus Afghanistan nach Deutschland eingereist. Nach Focus-online-Recherchen soll der Vater in der Heimat die seinerzeit am Hindukusch stationierten deutschen Einsatzkräfte mit wichtigen Informationen versorgt haben





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