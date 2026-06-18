Die Polizei hat zwei Verdächtige ermittelt, die wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung angeklagt werden. Die Zahl der Übergriffe und Diskriminierungen gegen Muslime in Deutschland ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

Polizei ermittelt gegen zwei Verdächtige nach Anschlag auf Moschee in Memmingen . Sie werden wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung angeklagt. Die Zahl der Übergriffe und Diskriminierungen gegen Muslime in Deutschland ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

Laut Claim-Allianz gab es im Jahr 2024 mehr als 3.000 Fälle, eine Zunahme von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Organisation, die sich für die Rechte von Muslimen einsetzt, wird vom Bundesinnenministerium gefördert. In Deutschland leben rund 5,5 Millionen Muslime, rund 600.000 davon in Bayern. Die Polizei hat zwei Verdächtige ermittelt, die wegen Volksverhetzung, Beschimpfung einer Religionsgemeinschaft, Störung der Religionsausübung sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung angeklagt werden.

Bei den Beschuldigten fanden Durchsuchungen statt, bei denen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt wurde. Dieses wird nun auf mögliche entlastende oder belastende Beweismittel ausgewertet. Der Anschlag auf die Moschee in Memmingen war besonders schwerwiegend. Die Täter hatten mit Blut befüllten Luftballons gegen die Wand im Eingangsbereich der Moschee geworfen und den Schweinkopf auf das Symbol des Halbmondes gesteckt.

Die Zahl der Übergriffe und Diskriminierungen gegen Muslime in Deutschland ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Laut Claim-Allianz gab es im Jahr 2024 mehr als 3.000 Fälle, eine Zunahme von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Organisation, die sich für die Rechte von Muslimen einsetzt, wird vom Bundesinnenministerium gefördert. In Deutschland leben rund 5,5 Millionen Muslime, rund 600.000 davon in Bayern





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