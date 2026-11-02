Polizei ermittelt in mehreren Bundesländern wegen Nadeln in Halloween-Süßigkeiten

Mehrere Kinder in Deutschland haben in ihren Halloween-Süßigkeiten Nadeln, Nägel und andere Metallobjekte gefunden. Die Polizei ermittelt in mehreren Bundesländern wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Betroffen sind unter anderem Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

In der letzten Halloween -Nacht wurden in mehreren Regionen Deutschlands ernste Vorfälle bekannt, bei denen Kinder in ihre eingesammelten Süßigkeiten Fremdkörper gefunden haben. Die Polizei bestätigte Fälle aus Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Nadeln in Süßigkeiten und Polizeiermittlungen

In Gräfelfing im Landkreis München biss ein neunjähriger Junge in ein Kaubonbon, das mit einer Nadel versehen war. Der Junge war mit einer fünfzehnjährigen Begleitung unterwegs, um von Haus zu Haus zu ziehen. Da mehrere Kinder am Samstagabend in verschiedenen Stadtteilen tätig waren, ließ sich die genaue Herkunft der manipulierten Süßigkeiten zunächst nicht eindeutig zurückverfolgen. Die Behörden ermitteln wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

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Von außen waren die Veränderungen an den Verpackungen oder der Süßigkeit selbst nicht erkennbar. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter die Objekte absichtlich in die Leckereien gesteckt hat. Ähnliche Berichte kamen aus Rielasingen-Worblingen im Landkreis Konstanz, wo einzeln verpackte Waffelschnitten metallische Fremdkörper enthielten. Auch in Essen wurden Nadeln in Schokoriegeln und Gummibärchen gefunden.

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Polizei schließt einheitliche Täterquelle aus

Zwei Familien lebten in unterschiedlichen Stadtteilen, sodass die Polizei ausschließt, dass derselbe Täter für beide Fälle verantwortlich ist. In Nürnberg und Neuburg fanden Eltern Nägel in Schokoriegeln, bevor die Kinder die Süßigkeiten verzehren konnten. In Bad Segeberg wurden Nägel in Kaubonbons gefunden. Auch in Linz in Oberösterreich entdeckten Kinder Nägel in Schokoriegeln, die etwa einen Zentimeter lang waren.

In Salzgitter wurde ebenfalls eine Nadel in einem geschenkten Schokoriegel gefunden. In Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen hatte ein Junge Magneten in seinem Bonbon gefunden, was sich jedoch als Unfall herausstellte und keine fremde Manipulation darstellte. Die Polizei rät Eltern, verdächtige Süßigkeiten samt Verpackung aufzubewahren und sich an die zuständigen Stellen zu melden, ohne die Fremdkörper selbst zu entfernen, um Beweismittel nicht zu zerstören. Solche Vorfälle sind in der Vergangenheit schon einmal vorgekommen, etwa 2025 in Mittelfranken und Kiel mit Rasierklingen.