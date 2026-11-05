Polizei ermittelt: Mann lässt 17-Jährige auf Zugspitze im Schnee zurück

Die österreichische Polizei ermittelt nach dem Vorfall auf der Zugspitze, wo ein 21-Jähriger seine 17-jährige Begleiterin in eisigen Temperaturen allein zurückließ.

Die Tiroler Polizei hat die Fahndung aufgenommen, nachdem ein 21-jähriger Mann aus Bayern seine 17-jährige Begleiterin aus Baden-Württemberg auf der Zugspitze zurückgelassen hat. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagfrüh in der Nähe des höchsten Berges Deutschlands an der Grenze zwischen Bayern und Tirol. Die junge Frau hatte sich zu Fuß auf den Weg gemacht, während der Mann allein abstieg und sie in der Gefahr zurückließ.

Details zur Rettung auf 2500 Metern Höhe

Die beiden befreundeten Bergsteiger waren laut Angaben der Polizei gegen 1.30 Uhr in der österreichischen Gemeinde Ehrwald aufgebrochen. Ihr Ziel war es, den Sonnenaufgang auf der Spitze der Zugspitze zu beobachten. Bei ihrer Ankunft herrschten extreme Witterungsbedingungen. Es schneite stark, und die Temperatur lag bei minus zwölf Grad, wie ein Bergretter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) schilderte.

Also read Polizei ermittelt nach Rücklass von 17-Jähriger auf Zugspitze

Der Schnee war so tief, dass die Gruppe teilweise bis zu den Knien eingesunken war. Schließlich blieb die 17-Jährige auf rund 2500 Metern Höhe zurück, während der 21-Jährige alleine abstieg. Die junge Frau setzte einen Notruf ab, woraufhin österreichische Einsatzkräfte reagierten. Sie wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen und zur Erstbehandlung ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht.

Rechtliche Konsequenzen und Ermittlungsstand

Die Teenagerin war unterkühlt, konnte jedoch nach einer ärztlichen Untersuchung unverletzt das Krankenhaus verlassen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei untersuchen derzeit, ob ein Straftatbestand vorliegt. Wer die körperliche Sicherheit eines anderen Menschen gefährdet, kann in Österreich mit bis zu drei Monaten Haft bestraft werden.

Advertisement

Wie die beiden die Situation erklärt haben und ob es eine gemeinsame Entscheidung war, teilte der Polizeisprecher der dpa noch nicht mit. Die Ermittlungen laufen weiterhin. Der Fokus liegt darauf, den Ablauf der Nacht und die Beweggründe des Mannes genau zu rekonstruieren. Die Behörde erwartet detaillierte Aussagen von beiden Beteiligten.

Parallelen zu historischen Gerichtsverfahren

Der Fall erinnert an einen ähnlichen Vorfall im selben Jahr, der vor dem Landesgericht Innsbruck verhandelt wurde. Damals wurde eine 33-jährige Bergsteigerin knapp unterhalb des höchsten österreichischen Gipfels erfroren gefunden. Ihr Freund hatte sie nach eigenen Angaben zurückgelassen, um Hilfe zu organisieren.

Das Gericht sprach den Mann daraufhin wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig. Der Richter urteilte, er habe bei der Vorbereitung und Durchführung der Tour unverantwortlich gehandelt. Das damalige Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Experten warnen, dass derartige Aktionen im Hochgebirge stets lebensgefährlich sind und schnell in Katastrophen enden können.