Polizei ermittelt nach Nadeln in Halloween-Süßigkeiten

Bundweite Ermittlungen nach manipulierten Süßigkeiten: Polizei untersucht Internet als Quelle für die Angriffe auf Kinder.

Die deutsche Polizei führt bundesweit intensive Ermittlungen durch, nachdem mindestens zwei Kinder bei Halloween-Angrifen im Mund verletzt wurden. Die Täter präparierten Schokoriegel, Kaubonbons und Halloween-Süßigkeiten mit gefährlichen Gegenständen wie Nadeln, Nägeln, Schrauben und sogar Münzen. Diese Vorfälle ereigneten sich an weit voneinander entfernten Orten innerhalb weniger Tage, was zu mehr als achtig polizeilichen Anzeigen geführt hat.

Internet als mögliche Ursache

Matthias Werk, Sprecher der Polizei Essen, gibt gegenüber BILD an, dass die aktuellen Ermittlungen darauf hindeuten, dass die Täter ihre Anregung zur Begehung dieser Straftaten aus dem Internet bezogen haben. Die Suche nach einer spezifischen Quelle dauert noch an, doch wird vermutet, dass Warnhinweise im englischsprachigen Raum, die den Schutz vor Metallteilen mittels Magneten empfehlen, den Tätern erst die Idee gaben. Ein Polizeibeamter in Bad Salzuflen hielt kürzlich ein mit einer Nadel präpariertes Kaubonbon in der Hand, das ein Vater bei der Halloween-Ausbeute seiner Tochter entdeckt hatte.

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Psychologische Motive und Ideologie

Laut Psychologin Nina Grimm kommen aus psychologischer Sicht vor allem zwei Erklärungen infrage. Täter könnten psychopathisch strukturiert sein, keine Empathie empfinden und Genuss daraus ziehen, anderen Schmerzen zuzufügen. Sie hält aber auch eine ideologische Selbstrechtfertigung für denkbar, etwa die Ablehnung von Halloween als Ausdruck einer zunehmenden Amerikanisierung unserer Kultur. Ein Täter könnte sich demnach einreden, mit seiner Tat einem vermeintlich höheren Ziel zu dienen und das Leid anderer in Kauf nehmen.

TikTok-Challenge oder Nachahmer-Effekt

Wie die Abendzeitung München berichtet, prüfen auch Fachstellen des Polizeipräsidiums Niederbayern, ob eine Art TikTok-Challenge oder ein anderer Internet-Aufruf hinter den Taten steckt. Gesucht wird nach Hinweisen, ob in sozialen Netzwerken dazu aufgefordert wurde, Süßigkeiten mit Metallteilen zu präparieren. Auch Absprachen in geschlossenen Chatgruppen oder im Darknet wären theoretisch denkbar, dafür sind bisher jedoch keine konkreten Spuren bekannt. Möglich ist ebenso ein Nachahmer-Effekt, bei dem Berichte über die ersten Funde weitere Täter auf die Idee gebracht haben.

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Keine zentrale Organisation nachgewiesen

Gegen eine straff organisierte bundesweite Gruppe spricht, dass ganz unterschiedliche Süßigkeiten und Gegenstände verwendet wurden. Neben Nadeln und Nägeln fanden Familien Schrauben, Metallstifte, Tackernadeln und Münzen. In Umpferstedt war eine Metallklammer direkt in den Kaugummi eingearbeitet, offenbar vorsätzlich, um Kinder zu verletzen. Die Fälle verteilen sich zudem über zahlreiche, teils Hunderte Kilometer voneinander entfernte Orte, was eher auf unabhängige Einzeltäter, lokale Gruppen oder Trittbrettfahrer hindeutet.

Weitergehende Ermittlungen und offene Fragen

Noch ist unklar, woher die Kinder die manipulierten Süßigkeiten haben. Die Kommissare vermuten, dass die Täter die präparierten Boxen an Hauseingängen aufgestellt hatten, die Anwohner für Kinder bereitgehalten hatten. Es schließt eine lose Verabredung im Internet aber nicht aus. Noch ist deshalb offen, ob hinter der Welle ein gemeinsamer Plan, ein Social-Media-Trend oder eine Vielzahl einzelner grausamer Taten steckt. Die Antwort können nur die Ermittlungen liefern, doch sicher ist schon jetzt, dass Zufall bei diesen Fremdkörpern nicht im Spiel war.