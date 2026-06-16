Polizei ermittelt nach Tod eines Säuglings in Brandenburg

Die Polizei in Brandenburg ermittelt nach dem Tod eines Säuglings. Der leblose Junge wurde am späten Montagnachmittag in Müllrose entdeckt. Die mutmaßlichen Eltern des Kindes wurden zunächst festgenommen, sind aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

In Brandenburg ermittelt die Polizei nach dem Fund eines toten Säuglings. Der leblose Junge wurde am späten Montagnachmittag nach Zeugenhinweisen in Müllrose entdeckt. Die mutmaßlichen Eltern des Kindes wurden zunächst festgenommen, sind aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Ricarda Böhme, Sprecherin der für die Ermittlungen zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), sagte: Die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams hat keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder sonstige todesursächliche Fremdeinwirkung auf den Säugling ergeben. Trotz Untersuchung bleibt bislang aber weiter unklar, wann und wie genau das Baby gestorben ist. Das Kind soll nach ersten Erkenntnissen höchstwahrscheinlich bereits im Februar in der Wohnung der Mutter geboren worden sein. Zeugen hatten es laut Staatsanwaltschaft am Montag tot im Hausflur gefunden.

Die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände werden unabhängig von der Freilassung der Beschuldigten weiterhin geführt. Die Polizei ermittelt weiterhin nach dem genauen Zeitpunkt und Umständen des Todes des Säuglings. Es ist noch unklar, ob das Kind vor oder nach der Geburt gestorben ist. Die Staatsanwaltschaft wird weiterhin Ermittlungen durchführen, um die Todesumstände des Kindes zu klären.

Die Polizei bittet um die Kooperation der Zeugen und bittet um Informationen über den Fall. Die Ermittlungen sind noch im Gange und es ist noch unklar, wann das Kind gestorben ist. Die Staatsanwaltschaft wird weiterhin Ermittlungen durchführen, um die Todesumstände des Kindes zu klären. Die Polizei bittet um die Kooperation der Zeugen und bittet um Informationen über den Fall





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