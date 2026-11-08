Polizei ermittelt: Teure Patek-Philippe-Uhr nach tödlichem Unfall von Klaus Rader vermisst

Ermittlungen der spanischen Polizei: Vermisst wird eine Patek-Philippe-Uhr im Wert von über 100.000 Euro, die bei einem tödlichen Porsche-Unfall des L'Osteria-Gründers Klaus Rader am 9. Oktober auf Mallorca spurlos verschwunden ist.

Die spanische Polizei hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet, nachdem ein kostbares Accessoire des verstorbenen deutschen Unternehmers Klaus Rader nach seinem tödlichen Verkehrsunfall auf Mallorca nicht wiedergefunden wurde. Die Familie des im Alter von 63 Jahren verstorbenen Gründers von L'Osteria hat bei der Guardia Civil Anzerstattet, da eine Luxusuhr des Herstellers Patek Philippe seit dem Unglück am 9. Oktober vermisst wird. Die Schätzungen zum Marktwert dieses spezifischen Sammlerstücks belaufen sich auf einen Betrag von mehr als 100.000 Euro.

Ermittlungen zum Diebstahl der Luxus-Uhr

Die Ermittlungen der Guardia Civil konzentrieren sich derzeit darauf, wie die Uhr aus dem possession des Unfallopfers verschwunden sein könnte. Nach Angaben der Familie soll die Uhr am Morgen des 9. Oktober von Zeugen noch deutlich an Raders Handgelenk wahrgenommen worden sein, kurz bevor er die Teilnahme an der geplanten Autorallye auf der spanischen Insel begann. Als sich Angehörige und enge Freunde des verstorbenen Geschäftsmannes später am Unfallort eintrafen, um ihn zu identifizieren, konnte die Uhr nicht mehr ausgemacht werden.

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Auch nach der später erfolgten Bergung des Leichnams durch die Rettungskräfte gab es keine Hinweise auf den Verbleib der Uhr. Die Behörden untersuchen derzeit verschiedene Szenarien, um der Spur des Schmuckstücks nachzugehen. Ein möglicher Fokus liegt dabei auf der Annahme, dass die Uhr im unmittelbaren Chaos nach dem Aufprall entwendet wurde oder dass Dritte die Rettungsarbeiten an der Unfallstelle ausgenutzt haben, um sich des wertvollen Gegenstands zu bemächtigen.

Bisher konnte keine konkrete Person als Täter identifiziert werden. Auf Nachfragen der Medien seitens der Polizei in Spanien blieb eine Stellungnahme zu den laufenden Ermittlungen aus. Die L'Osteria-Gruppe betont in ihren öffentlichen Statements, dass Klaus Rader als Liebhaber des schönen Designs und von Sammlerstücken bekannt war und die Uhr ein wertvolles persönliches Gut darstellte, von dem er sich praktisch nie trennte.

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Unfallhergang und weitere Vermissteile

Der tödliche Unfall ereignete sich am 9. Oktober, als Klaus Rader als Vorausfahrer an der Veranstaltung "550 Challenge Mallorca" teilnahm. Er steuerte dabei einen weißen Porsche 911 GT3 RS auf einer kurvenreichen Bergstraße im Bereich zwischen Pollença und Lluc in der Nähe von Mortitx. Bei dem Zusammenstoß verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und verunglückte schwer, woran er später verstarb. Die aktuellen Ermittlungen zur Unfallselbststanden bisher vor allem auf Fragen nach überhöhter Geschwindigkeit und potenziellen Beschädigungen der Fahrbahnoberfläche.

Bereits in den Tagen nach dem tragischen Ereignis am 9. Oktober gab es Berichte über weitere verdächtige Vorfälle am Unglücksort. Es wurde beobachtet, wie ein deutscher Tourist ein Metallstück von der Unfallstelle aufhob und dies in sein Fahrzeug einsteckte. Zudem sollen auch Teile der Karosserie, darunter ein Außenspiegel und eine zerbrochene Seitenscheibe des Porsche, am Wrack des Sportwagens gestohlen worden sein.

Ob ein direkter Zusammenhang zwischen den Diebstählen von Fahrzeugteilen und dem Verschwinden der Patek-Philippe-Uhr besteht, ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Polizei prüft weiterhin alle Möglichkeiten, um die genauen Umstände des Verlusts aufzuklären und möglicherweise vermisste Gegenstände zurückzugewinnen.

Leben von Klaus Rader und Viky Rader

Klaus Rader war eine bekannte Persönlichkeit in der Münchner Geschäftswelt und wurde am 22. Oktober auf einem Bergfriedhof am Tegernsee beigesetzt. Er hinterlässt seine Ehefrau Viky Rader, die vierzigzwei Jahre alt ist, sowie vier gemeinsame Kinder. Das Paar hatte sich vor etwa sechzehn Jahren kennengelernt und im Jahr 2010 standesamtlich geheiratet. Im Juni des aktuellen Jahres hatten sie auf Mallorca noch eine weitere Hochzeit in Weiß gefeiert.

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Nach seinem Tod bleibt die Frage nach dem Verbleib der Uhr, die als eines seiner wertvollsten Besitztümer galt, offen. Die Familie hat nun die spanischen Behörden mit der Überprüfung beauftragt, ob es sich um einen gezielten Diebstahl gehandelt hat oder ob die Uhr bei den Rettungsmaßnahmen verloren gegangen sein könnte. Die Ermittlungen der Guardia Civil dauern an und könnten in Zukunft weitere Details zum Verbleib des geschätzten Stücks zutage fördern.