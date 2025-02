Polizei fahndet nach 25-Jährigem nach Messerangriff in Heilsbronn

Nach einem Messerangriff in Heilsbronn hat die Polizei einen 25-jährigen Mann als Verdächtigen identifiziert. Der 40-jährige Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei vermutet, dass Täter und Opfer sich kannten und dass an dem Verbrechen zwei Männer beteiligt waren.

Eine Woche nach einem Messerangriff in einem Wohngebiet in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) hat die Kriminalpolizei einen Verdächtigen identifiziert. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann, so der Polizeipräsidium Mittelfranken. Zudem wurden entsprechende Fahndungsfotos im Internet veröffentlicht. Am 6. Februar war ein 40-Jähriger vormittags in der Wohngegend auf der Straße mit einem Messer attackiert und lebensbedrohlich verletzt worden, der Mann überstand den Angriff.

Der Täter konnte zunächst unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei bildete eine 26 Mitarbeiter starke Sonderkommission, um den Fall zu klären. Zeugen, Anwohner und rund 200 Verkehrsteilnehmer wurden befragt, um einen Verdächtigen zu ermitteln. Letztlich kamen die Beamten auf die Spur des 25-Jährigen. Die Polizei hatte bereits mitgeteilt, dass sich Täter und Opfer wohl kannten, jedoch keine weiteren Details dazu bekanntgegeben. Insofern ist auch das Motiv der Tat noch unklar. Nun ergänzten die Ermittler, dass an dem Verbrechen wohl zwei Männer beteiligt gewesen seien, welche offenbar nur zur Begehung dieser Tat nach Heilsbronn gekommen seien. Einer davon ist der 25-Jährige, gegen den ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen wurde. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, sofort den Notruf zu wählen, wenn jemand den Gesuchten treffe oder Hinweise auf dessen Aufenthaltsort habe





