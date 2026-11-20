Gefährliche Kettensägen-Tat in Gera: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung eines Syrers. Drogenkonsum und weitere Gewalt im Park der Jugend.

Drei Männer haben am Donnerstagabend, dem 19. Juni 2025, im Park der Jugend im südlichen Zentrum von Gera mehrere Passanten bedroht und dabei mit laufenden Kettensägen Nachbarn verängstigt. Die Polizei fahndet nun intensiv nach Zeugen, da die Tatbeteiligten mindestens einer Person gefährlich nahe gekommen sind. Die alarmierenden Vorfälle ereigneten sich gegen 20:25 Uhr und haben für erheblichen Schock in der Bevölkerung gesorgt.

Ablauf der Kettensägen-Bedrohung

Die Täter sprachen zunächst mehrere Passanten an und erkundigten sich aggressiv, ob diese Drogen besäßen. Als die angesprochenen Personen dies verneinten, zogen die Männer eine oder mehrere Kettensägen aus einem Transporter und setzten diese in Betrieb. Mit den dröhnenden und knatternden Geräten näherten sie sich mehreren Personen, wobei ein 30-jähriger Syrer aus nächster Nähe bedroht wurde. Alle Betroffenen konnten sich jedoch in Sicherheit bringen, ohne körperliche Verletzungen davon zu tragen.

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Alkoholspiegel und Fahndungsumfang

Ein 32-jähriger mutmaßlicher Haupttäter, der bei der Tat beteiligt war, erlitt einen Atemalkoholwert von 2,28 Promille, was auf massive Alkoholisierung hindeutet. Die beiden weiteren mutmaßlichen Komplizen sind bislang unbekannt und werden von der Polizei aktiv gesucht. Die Behörden betonen die Dringlichkeit der Fahndung, da die Identitäten der beiden Begleiter noch nicht geklärt sind und sie weiterhin als gefährlich eingestuft werden.

Unabhängige Gewalttat mit Verletzten

Gleichzeitig mit der Kettensägen-Affäre ereignete sich ein weiterer gewalttätiger Vorfall im Bereich des Parks. Ein unbekannter Täter stieß einen 32-jährigen Ukrainer von hinten, der sich vor seinem Rollstuhl befand, in Richtung des Rollstuhls. Der Mann stürzte daraufhin und erlitt leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machten. Die genauen Umstände dieses Angriffs sind derzeit noch nicht vollständig aufgeklärt.

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Ermittlungen und Zusammenhänge

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei prüfen derzeit, ob die Kettensägen-Bedrohung und die Körperverletzung am Ukrainer in einem direkten Zusammenhang stehen. Bisherige Erkenntnisse deuten auf zwei separate, zeitlich nahe beieinander liegende Vorfälle hin, doch die genauen Motive und Verbindungen zwischen den Tätern bleiben unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Taten vom selben oder einem ähnlichen Personenkreis ausgegangen sein könnten.

Appell an die Öffentlichkeit und Zeugen

Die Polizei Gera ruft dringend alle Bürger auf, die Hinweise auf die Täter oder den Tatort haben können, sich bei den Behörden zu melden. Besonders Zeugen, die die Ereignisse am Donnerstagabend im Park der Jugend beobachtet haben, sind aufgefordert, sich zu melden, um die Fahndung nach den flüchtigen Männern zu unterstützen. Jeder Hinweis kann dabei helfen, die Identität der mutmaßlichen Täter zu klären und weitere Straftaten zu verhindern.