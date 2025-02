Polizei fahndet nach Serienräuber, der 54 Supermärkte überfallen soll

Die Polizei sucht in Süddeutschland nach einem Mann, der 54 Supermärkte überfallen haben soll. Ein Zeuge konnte dem mutmaßlichen Täter in Gladbeck die Sturmhaube herunterreißen. Das Phantombild des Täters wird nun im südlichen Münsterland und dem Niederrhein verbreitet.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der 54 Supermärkte überfallen haben soll. Ein Zeuge konnte ihm die Maske herunter reißen. Ob der Mann auf dem Phantombild tatsächlich für alle Raubüberfälle verantwortlich war, ist noch völlig unklar. Das Vorgehen bei den Überfällen weist aber darauf hin. Jedes Mal kam der Täter kurz vor Ladenschluss, wenn es schon dunkel war. Er bedrohte die Beschäftigten an den Kassen mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Wenn es ihm nicht schnell genug ging, hebelte er selbst die Kassen auf. Das Werkzeug dafür hatte er mitgebracht. Danach flüchtete er. Manchmal mit einem Fahrrad. Bei einem Überfall in Gladbeck wurde er von einem Zeugen gestellt, der ihm die Sturmhaube mit Augenschlitzen herunter riss. Auf diese Weise konnte die Polizei das Phantombild anfertigen, das im südlichen Münsterland und dem Niederrhein verbreitet wurde. Das erste Mal schlug er 2019 zu. Im Mai 2024 riss die Serie zunächst ab. Anfang 2025 schlug er aber wieder zu. 54 Mal insgesamt inzwischen. Über die Fahndung berichtet heute Abend auch die ZDF-Sendung 'Aktenzeichen XY ungelöst'





